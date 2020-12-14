快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

影／雲嘉南空汙紅色警報！未來幾周將持續 午後更嚴重

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
雲嘉南及高屏空品區今天上午為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等級。圖／嘉義縣環保局提供
雲嘉南及高屏空品區今天上午為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等級。圖／嘉義縣環保局提供

東北季風增劇，伴隨中國大陸沙塵暴來襲，台灣西半部空氣品質驟降，嘉義縣新港、朴子觀測站今日上午AQI指標高達157、156，達紅色警示，嘉義縣環保局也配合社會處、教育處訂定相關配套措施，呼籲民眾減少外出、多戴口罩，將空汙傷害降到最低。

嘉義縣環保局長張根穆表示，今天空汙主要是東北季風帶來大陸沙塵暴，依據昨日晚間資料顯示，中國上海PM2.5濃度於今日測得約170~200微克/立方公尺，東北季風增強再加上大陸冷氣團南下，挾帶另外一波境外污染物移入臺灣，隨時間南下影響至中南部地區。

張根穆說，雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質，嘉義縣新港、朴子AQI指標，分別為157、156都達紅色警示，對所有族群都不健康，未來幾周將會持續。

環保局表示，針對固定污染源管制部分，已通報14家排放量前40%工廠，要求加強防制設備操作，轄內具連續自動監測系統的4家大廠監測，都無異常情形。

環保局也會啟動空汙防制平台，通知教育處和社會處，減少學童和長者外出；環保局則會針對常見空汙源頭，如工廠廢氣等加強取締，在空汙季期間也會增加廢氣排放的罰鍰，希望降低空汙對弱勢團體的傷害。

雲嘉南空氣指標不良，對民眾健康恐有危害。記者莊祖銘／翻攝
雲嘉南空氣指標不良，對民眾健康恐有危害。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣新港、朴子監測站AQI達紅色等級。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣新港、朴子監測站AQI達紅色等級。記者莊祖銘／翻攝
今日上午嘉義地區空氣懸浮微粒多，能見度較差。嘉義縣政府／提供
今日上午嘉義地區空氣懸浮微粒多，能見度較差。嘉義縣政府／提供

嘉義 空氣品質 朴子

延伸閱讀

台南廟會擾人黃偉哲說開罰12萬 實際只罰7960

境外汙染物侵台 全台19空品測站陷紅害、10測站橘警

高雄空品亮橘紅燈 還會再持續

彰雲嘉空品今晚「紅害」 東北季風明續帶中國霾害襲台

相關新聞

共創台南美好旅途時光 從早餐、下午茶到消夜全包了

一趟美好的旅宿體驗，加深遊程記憶，更樂於分享，這就是今年初新開幕的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」專屬魅力，融合府城文化底蘊，結合悠然慢生活型態，打造如家的舒適空間

台南廟會擾人黃偉哲說開罰12萬 實際只罰7960

台南市近期廟會活動擾人問題再浮檯面，昨天（13日）中西區六合境福德爺廟建醮燒境，一大早就施放鞭放，沿路到處都是炮屑，台南...

台1線台南永康重要路段明天施工 公告改道路線警籲避塞

台ㄧ線台南永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口，明天15日至26日夜間9點至翌日早晨6點進行路面改善工程，今天公...

南市明年新增安心即時上工1284職缺 即日受理登記

台南市安心即時上工計畫，明年將新增1284個職缺，即日起受理登記，預計明年1月起陸續上工，最長可工作6個月，勞工局呼籲求...

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

雲林縣北港朝天宮舉辦建廟三百年來第一場「悲心廣行」水陸大法會，邀請高雄元亨寺高團進駐，展開14天法會，明天起7大法壇同步...

影／雲嘉南空汙紅色警報！未來幾周將持續 午後更嚴重

東北季風增劇，伴隨中國大陸沙塵暴來襲，台灣西半部空氣品質驟降，嘉義縣新港、朴子觀測站今日上午AQI指標高達157、156...

陡得像雲霄車？長榮路便橋明通車 南巿府：一切安全

去年底10月封閉的長榮地下道，替代鋼造便橋已經完工，明天上午10時開放通車啟用，受限橋梁現地條件及維護用路安全，鋼便橋限...

嘉市復康巴士不再只有就醫 10條路線讓身障者旅遊行

嘉義市復康巴士民國96年建置，今年服務總趟次達到2萬7千趟，但75%已就醫居多，市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損...

水情吃緊 嘉市「七虎耀諸羅」乾式噴泉今暫停演出

嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯，以及「七虎耀諸羅」乾式噴泉已於本月12日正式啟用，成為嘉義市遊憩新亮點，但因應水情...

影／嘉縣編列3億替長者裝假牙 萬人受惠明年續辦

嘉義縣政府自2019年4月起推動縣內65歲以上長者，補助安裝假牙，過程中克服偏鄉交通不便和政治阻力等，編列預算超過3億，...

雲林縣政府超嚴格 檢出一點萊劑就重罰

中央將在明年1月1日開放美豬進口，萊克多巴胺議題持續延燒，全台多縣市通過「食安自治條例」，要用自己的方式來防萊豬。雲林縣...

台南「優質宗教」管制不力被罵翻 公約形同具文

台南市從前任市長賴清德任內，就推動「優質宗教文化」，要求管制廟會活動造成的相關問題，但多年來在「選票壓力」下，成效不彰，...

熱門新聞

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。