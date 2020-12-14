影／雲嘉南空汙紅色警報！未來幾周將持續 午後更嚴重
東北季風增劇，伴隨中國大陸沙塵暴來襲，台灣西半部空氣品質驟降，嘉義縣新港、朴子觀測站今日上午AQI指標高達157、156，達紅色警示，嘉義縣環保局也配合社會處、教育處訂定相關配套措施，呼籲民眾減少外出、多戴口罩，將空汙傷害降到最低。
嘉義縣環保局長張根穆表示，今天空汙主要是東北季風帶來大陸沙塵暴，依據昨日晚間資料顯示，中國上海PM2.5濃度於今日測得約170~200微克/立方公尺，東北季風增強再加上大陸冷氣團南下，挾帶另外一波境外污染物移入臺灣，隨時間南下影響至中南部地區。
張根穆說，雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質，嘉義縣新港、朴子AQI指標，分別為157、156都達紅色警示，對所有族群都不健康，未來幾周將會持續。
環保局表示，針對固定污染源管制部分，已通報14家排放量前40%工廠，要求加強防制設備操作，轄內具連續自動監測系統的4家大廠監測，都無異常情形。
環保局也會啟動空汙防制平台，通知教育處和社會處，減少學童和長者外出；環保局則會針對常見空汙源頭，如工廠廢氣等加強取締，在空汙季期間也會增加廢氣排放的罰鍰，希望降低空汙對弱勢團體的傷害。
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