嘉縣長者免費裝假牙 百歲人瑞可以啃雞腿

嘉義縣補助長者做活動假牙，超過1萬人裝置，縣府今天請來百歲人瑞陳周玉緞啃雞腿見證成效，未裝假牙前她無法正常進食，身體虛弱無法行走，目前恢復健康，能用助行器走動。

嘉義縣府免費裝假牙政策，實施年餘，已超過1萬名滿65歲老人及55歲以上原住民裝假牙，今天縣府邀請百歲人瑞陳周玉緞及鄒族80歲長者莊秋嬌在嘉義縣創新學院見證裝假牙的成效，現場示範吃雞腿。

為陳周玉緞裝假牙的牙醫師李口榮表示，陳阿嬤來看診時，因為沒牙平日僅以稀飯進食，非常瘦弱無法行走，是孫兒抱著阿嬤來看牙齒的，有了假牙，可以吃雞腿、肉粽，增加營養，身體恢復健康，還可以用助行器走路，讓他相當感動。

嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴表示，由於嘉義縣幅員廣大，配合嘉義縣府裝假牙政策，牙醫師們必須上山下海，到宅醫療，見到老人重拾吃東西的樂趣，身體更健康，牙醫師個個甘之如飴。

嘉義縣衛生局指出，老人免費假牙裝置的政策，明年還會持續，鄉親不用擔心來不及申請，可以就近到與縣府簽合約的牙醫診所評估，完成裝置有咬合不適應者，請回診調整，衛生局設有服務專線0800-780-999供洽詢。