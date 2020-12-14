嘉市復康巴士不再只有就醫 10條路線讓身障者旅遊行

嘉義市復康巴士民國96年建置，今年服務總趟次達到2萬7千趟，但75%已就醫居多，市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損傷者協會，共同成立「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，規畫出10條輕旅路線，鼓勵身障者適度休閒旅遊。

黃敏惠今天主持輕旅行計畫啟動記者會，宣布以現有復康巴士駕駛員作為計畫駕駛兼導覽員，先期規畫以嘉義在地10條無障礙景點，如檜意森活村、北門驛、嘉義公園、蘭潭、故宮南院、東石漁人碼頭等，希望促進身障者增進身心健康、家庭凝聚力和社會參與等，提升生活品質。

黃敏惠說，希望集結公私力量，把所有人的愛串起來，讓身心障礙朋友能與家人、朋友一同戶外出遊，希望打造全齡共享、世代宜居的城市，今年也拿下幸福城市第一名，願意努力讓所有人在嘉義市都有幸福感。

社會處長林家緯表示，嘉義市復康巴士至今已有13年歷史，車輛數也在嘉義市脊髓損傷者協會努力之下，從3台晉升到現在21台，但統計發現都是就醫居多，因此基本服務與運量穩定後，與脊髓損傷者協會不斷思考激盪，決定從玩的需求出發，並邀請身障團體一同開會，以及無數次的踏查，有了這10條路線。