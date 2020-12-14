快訊

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生 還要求叫爸爸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市復康巴士不再只有就醫 10條路線讓身障者旅遊行

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府推出「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，鼓勵身障者休閒旅遊。圖／市府提供
嘉義市府推出「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，鼓勵身障者休閒旅遊。圖／市府提供

嘉義市復康巴士民國96年建置，今年服務總趟次達到2萬7千趟，但75%已就醫居多，市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損傷者協會，共同成立「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，規畫出10條輕旅路線，鼓勵身障者適度休閒旅遊。

黃敏惠今天主持輕旅行計畫啟動記者會，宣布以現有復康巴士駕駛員作為計畫駕駛兼導覽員，先期規畫以嘉義在地10條無障礙景點，如檜意森活村、北門驛、嘉義公園、蘭潭、故宮南院、東石漁人碼頭等，希望促進身障者增進身心健康、家庭凝聚力和社會參與等，提升生活品質。

黃敏惠說，希望集結公私力量，把所有人的愛串起來，讓身心障礙朋友能與家人、朋友一同戶外出遊，希望打造全齡共享、世代宜居的城市，今年也拿下幸福城市第一名，願意努力讓所有人在嘉義市都有幸福感。

社會處長林家緯表示，嘉義市復康巴士至今已有13年歷史，車輛數也在嘉義市脊髓損傷者協會努力之下，從3台晉升到現在21台，但統計發現都是就醫居多，因此基本服務與運量穩定後，與脊髓損傷者協會不斷思考激盪，決定從玩的需求出發，並邀請身障團體一同開會，以及無數次的踏查，有了這10條路線。

社會處指出，希望透過無障礙設置完善的復康巴士交通車輛及駕駛人員的訓練教育，投入推動及規劃適合身障者（及其家庭成員或照顧者）的輕旅行支持服務，體驗嘉義市「行」的便利與友善，以切合身心障礙者、高齡長輩和樂齡家庭生活的需求，並結合觀光旅遊、地方特色產業，讓人人都能感受到「來嘉真好」。

嘉義市府推出「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，鼓勵身障者休閒旅遊。圖／市府提供
嘉義市府推出「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，鼓勵身障者休閒旅遊。圖／市府提供

嘉義 身障者 巴士

延伸閱讀

嘉義市都市原住民聯合豐收祭 黃敏惠喝下小米酒祈福

聯合盃作文大賽嘉義區2704人參賽 黃敏惠：破歷年紀錄

影／嘉市推「幸福嘉義米」 博士粉絲籲黃敏惠行銷國際

影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

相關新聞

共創台南美好旅途時光 從早餐、下午茶到消夜全包了

一趟美好的旅宿體驗，加深遊程記憶，更樂於分享，這就是今年初新開幕的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」專屬魅力，融合府城文化底蘊，結合悠然慢生活型態，打造如家的舒適空間

台南廟會擾人黃偉哲說開罰12萬 實際只罰7960

台南市近期廟會活動擾人問題再浮檯面，昨天（13日）中西區六合境福德爺廟建醮燒境，一大早就施放鞭放，沿路到處都是炮屑，台南...

台1線台南永康重要路段明天施工 公告改道路線警籲避塞

台ㄧ線台南永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口，明天15日至26日夜間9點至翌日早晨6點進行路面改善工程，今天公...

陡得像雲霄車？長榮路便橋明通車 南巿府：一切安全

去年底10月封閉的長榮地下道，替代鋼造便橋已經完工，明天上午10時開放通車啟用，受限橋梁現地條件及維護用路安全，鋼便橋限...

嘉市復康巴士不再只有就醫 10條路線讓身障者旅遊行

嘉義市復康巴士民國96年建置，今年服務總趟次達到2萬7千趟，但75%已就醫居多，市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損...

水情吃緊 嘉市「七虎耀諸羅」乾式噴泉今暫停演出

嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯，以及「七虎耀諸羅」乾式噴泉已於本月12日正式啟用，成為嘉義市遊憩新亮點，但因應水情...

影／嘉縣編列3億替長者裝假牙 萬人受惠明年續辦

嘉義縣政府自2019年4月起推動縣內65歲以上長者，補助安裝假牙，過程中克服偏鄉交通不便和政治阻力等，編列預算超過3億，...

雲林縣政府超嚴格 檢出一點萊劑就重罰

中央將在明年1月1日開放美豬進口，萊克多巴胺議題持續延燒，全台多縣市通過「食安自治條例」，要用自己的方式來防萊豬。雲林縣...

台南「優質宗教」管制不力被罵翻 公約形同具文

台南市從前任市長賴清德任內，就推動「優質宗教文化」，要求管制廟會活動造成的相關問題，但多年來在「選票壓力」下，成效不彰，...

境外空汙加上東北季風強吹 雲林空品差環保局祭對策

根據行政院環保署空氣品質監測網數據顯示，雲林縣斗六市今天的空氣品質已達紅色警示，所有族群應減少在戶外活動。環保局表示，全...

嘉雲南空氣品質紅色警示 外出記得戴口罩防疫防空汙

環保署空氣品質監測網指出，今天上午雲嘉南及高屏空品區為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等...

因應停灌救助 農糧署放寬嘉南育苗及代耕業申請資格

農糧署修正110年嘉南地區一期稻作停灌救助對象條件，原公布救助育苗業者及水稻代耕業者，必須各具育苗協會會員及農業機械耕作...

熱門新聞

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。