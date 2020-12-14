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嘉市復康巴士不再只有就醫 10條路線讓身障者旅遊行
嘉義市復康巴士民國96年建置，今年服務總趟次達到2萬7千趟，但75%已就醫居多，市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損傷者協會，共同成立「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，規畫出10條輕旅路線，鼓勵身障者適度休閒旅遊。
黃敏惠今天主持輕旅行計畫啟動記者會，宣布以現有復康巴士駕駛員作為計畫駕駛兼導覽員，先期規畫以嘉義在地10條無障礙景點，如檜意森活村、北門驛、嘉義公園、蘭潭、故宮南院、東石漁人碼頭等，希望促進身障者增進身心健康、家庭凝聚力和社會參與等，提升生活品質。
黃敏惠說，希望集結公私力量，把所有人的愛串起來，讓身心障礙朋友能與家人、朋友一同戶外出遊，希望打造全齡共享、世代宜居的城市，今年也拿下幸福城市第一名，願意努力讓所有人在嘉義市都有幸福感。
社會處長林家緯表示，嘉義市復康巴士至今已有13年歷史，車輛數也在嘉義市脊髓損傷者協會努力之下，從3台晉升到現在21台，但統計發現都是就醫居多，因此基本服務與運量穩定後，與脊髓損傷者協會不斷思考激盪，決定從玩的需求出發，並邀請身障團體一同開會，以及無數次的踏查，有了這10條路線。
社會處指出，希望透過無障礙設置完善的復康巴士交通車輛及駕駛人員的訓練教育，投入推動及規劃適合身障者（及其家庭成員或照顧者）的輕旅行支持服務，體驗嘉義市「行」的便利與友善，以切合身心障礙者、高齡長輩和樂齡家庭生活的需求，並結合觀光旅遊、地方特色產業，讓人人都能感受到「來嘉真好」。
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