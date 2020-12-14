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水情吃緊 嘉市「七虎耀諸羅」乾式噴泉今暫停演出

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府提醒，民眾需注意人工草皮滑草場相關規定，避免危險。圖／嘉市府提供
嘉義市府提醒，民眾需注意人工草皮滑草場相關規定，避免危險。圖／嘉市府提供

嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯，以及「七虎耀諸羅」乾式噴泉已於本月12日正式啟用，成為嘉義市遊憩新亮點，但因應水情吃緊，

市府觀光新聞處表示，配合經濟部節約用水政策，七虎耀諸羅乾式噴泉將於今起暫停演出，待水情穩定後，另行告示開放日期。

位於嘉義市立棒球場滑草場等設施推出後，受到親子熱烈歡迎，市府也提醒，滑草場與星光大滑梯每次使用人數以15人為限，請民眾在滑下前請注意前方狀況，保持適當距離；滑下後請盡速離開，請勿由下端往上逆行，以免發生碰撞等危險情事。

滑草、滑梯時，須脫下頭盔、飾品或配件，請以正確坐姿遊戲，禁止站立、頭部朝下、穿高跟鞋及帶寵物進入。需要特別注意的是，星光大滑梯禁止使用任何工具輔助滑行，以免速度太快，發生危險。

滑草場與星光大滑梯禁止5歲以下孩童使用，5歲至12歲必須在家長的監督與陪同之下才能遊玩。同時，每日晚間10時關燈，請民眾於使用之前詳細閱讀現場張貼的使用規範並確實遵守，才能玩得高興又放心。

嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯，以及「七虎耀諸羅」乾式噴泉等設施已啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯，以及「七虎耀諸羅」乾式噴泉等設施已啟用。圖／嘉市府提供

嘉義 寵物 親子

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