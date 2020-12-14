疫情擾宗教撫人心 台南鎮北神燈亮相

中央社 / 台南14日電

搭配台南縣市合併10 周年展現北區鎮北坊特色彩繪燈籠，經北區公所發揮集體巧思設計，結合在地的台南高工及台南二中同學的協力，終於在今天完成「鎮北神燈」組裝亮相。

鎮北神燈將於24日晚間在市府永華中心西拉雅廣場啟燈，由市長黃偉哲帶領共同許願及啟燈。今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，國人生活各方都面臨前所未有衝擊，透過邀請參與民眾置入光明釘，讓宗教展現撫慰民心力量。

北區區長李皇興感謝在地開基玉皇宮、大觀音亭祀典興濟宮，以及鎮轅境頂土地公廟，願意商借工藝師杜柏崎的彩繪燈籠。但要如何搭配工藝師充滿藝術文化作品，剛開始讓同仁們傷透腦筋，在集體創意巧思下終於完成「鎮北神燈」構想。

李皇興說，這是一座依循工藝、祈福、環保三大理念，包含燈座以及兩層附掛燈籠的設計。燈座部分以榫卯結合，座底設計採寺廟門口石鼓的意象設計，代表台南根深柢固底蘊深厚；座頂以寺廟鯉魚吐藻意象設計，代表水火相濟財源廣進；柱頂以龍首銜燈則代表台南人才輩出出將入相。

值得一提的是燈座採六面設計，每面開45個孔，作為置入光明釘祈福用，增進與民眾互動。「45」在周易數理中是「順風揚帆、新生泰和」的萬事如意之數，也有健全、幸福、名譽之意，代表大台南合併後的光明榮盛、幸福怡居；燈座每面分別呈現開基玉皇宮、大觀音亭暨祀典興濟宮、鎮轅境頂土地公廟、開元寺、台南公園、台南轉運站等6處北區重要地標剪影，參觀民眾可以一覽北區轄內古蹟及重大建設。

然而即使有巧思設計，若無法製作成型也淪為空談。「鎮北神燈」組裝完成，也感謝台南二中協助木工施作、台南高工協助完成光明釘製作，以及區公所團隊協助組裝，歷經3個多月努力，透過齊心協力分工合作，讓「鎮北神燈」得以亮相。

未來花燈展示結束後，彩繪燈籠將返還各贊助廟宇，而木板等其餘配件則成為日後公所藝文展示看板，花燈底座的輪台則恢復為公務用手推車，免除收納困擾，實踐環保循環再利用政策。

花燈

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