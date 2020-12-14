影／嘉縣編列3億替長者裝假牙 萬人受惠明年續辦

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
家住梅山的陳玉樹今年七月獲補助安裝假牙，現在他可以自信地張嘴笑。記者莊祖銘／攝影
家住梅山的陳玉樹今年七月獲補助安裝假牙，現在他可以自信地張嘴笑。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府自2019年4月起推動縣內65歲以上長者，補助安裝假牙，過程中克服偏鄉交通不便和政治阻力等，編列預算超過3億，縣內已超過萬名長者成功裝上假牙，獲得縣民極大肯定，其他縣市也紛至嘉義取經，今日上午縣政府也邀請受惠長者和醫師共同分享心得。

衛生局代理局長趙紋華表示，當初在推動這項政策的時候，其他議員不斷阻撓、杯葛，因此縣長、局處首長也不斷奔走議會遊說，終於通過法案。

趙紋華說，執行面上遇到最大的困難就是，許多偏鄉部落，長者下山不易，因此衛生局和牙醫師公會合作，在部落衛生所駐點，成立醫療站，讓行動不便長者可以就近安裝假牙，更深山的如豐山、來吉部落則出動醫療巡迴車，深入長者住家。

家住梅山、80歲的陳玉樹今年7月時，獲補助申裝，他說以前連豆皮、豆腐等較軟的食物咀嚼都有困難，現在他可以輕易吃雞腿，很感謝縣政府的補助，讓他現在微笑都有自信。

住朴子市高齡百歲的陳阿嬤缺牙好幾十年，平日僅以稀飯進食，身體愈來愈虛弱，至牙醫診所時甚至得由家人抱上診療台，牙醫師李口榮表示，當時阿嬤氣色很不好，現在裝置後還可以吃粽子、滷肉，營養恢復、身體更健康。

假牙補助方案，今年度編列預算2億4000萬，追加6000萬預算，明年仍持續辦理，可就近到合約院所評估，並耐心等候；完成裝置有咬合不適應者，請務必定期回診調整，衛生局設有服務專線0800-780-999提供民眾洽詢，各鄉鎮市衛生所也都有提供諮詢服務。

嘉義縣長翁章梁（右）、衛生局代理局長（左）聽取縣內長者經驗分享。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）、衛生局代理局長（左）聽取縣內長者經驗分享。記者莊祖銘／攝影
牙醫師分享當初替長者安裝假牙心得。記者莊祖銘／攝影
牙醫師分享當初替長者安裝假牙心得。記者莊祖銘／攝影

衛生局 牙醫 醫師

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