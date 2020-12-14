雲林縣政府超嚴格 檢出一點萊劑就重罰

中央將在明年1月1日開放美豬進口，萊克多巴胺議題持續延燒，全台多縣市通過「食安自治條例」，要用自己的方式來防萊豬。雲林縣長張麗善今日在新北市受訪時表示，雲林與其他地方不同，他們只有2個標準，一個是零檢出，若在肉品檢出萊劑含量未超過10ppb就依食安自治條例開罰最高300或400萬，超過10ppb則依食安法重罰2億元，雲林縣會用最嚴厲的方式解決萊豬議題。

張麗善表示，自己想法與其他縣市不同，若肉品只檢出萊劑7ppb、8ppb，會被列為未檢出，但自己不容許有這種模糊空間，否則業者可能會故意鑽漏洞，因此雲林縣政府的做法就是驗出10ppb以下萊劑最重要罰300至400萬，驗出10ppb以上就依照食安法重罰2億。

張麗善說，雲林縣政府如果檢查出業者有問題，我們就會將他剔除聯盟，同時公告上網，甚至銷毀、下架，雲林縣的作法比其它縣市更加嚴厲。