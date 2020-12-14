雙子座流星雨劃天際 阿里山遊客大呼過癮

中央社 / 嘉義縣14日電

雙子座流星雨13日晚間至今天凌晨達極大期，阿里山區觀星條件最佳的小笠原山，整個天空都可以看到流星劃過，現場遊客大呼過癮。

中央氣象局表示，今年最後一場流星雨「雙子座流星雨」在12月4日至20日登場，13日晚間至14日凌晨達極大期，預估每小時最高150顆，昨晚阿里山湧入不少觀星族。

在阿里山、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明今天表示，「觀星條件最佳的小笠原山，流星此起彼落，已經不是只有雙子座，而是整個天空都可以看到流星劃過，有時甚至出現超大的火流星，現場遊客大呼過癮。我沒有仔細算，但眼花撩亂是肯定的，最密集時是10秒內出現3顆。」

黃源明提到，雙子座流星雨還有好幾天的觀測期，其實整個阿里山只要沒有光害之處，都可觀測流星雨，他建議遊客到嘉義縣竹崎鄉櫻之道觀景台（台18線63.5公里處）看流星就好，因為要到小笠原山路途遙遠。

黃源明表示，近日阿里山區氣候不錯，到阿里山區遊玩的民眾，要好好把握雙子座流星雨之夜。

阿里山 流星雨 玉山國家公園

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