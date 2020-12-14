台南「優質宗教」管制不力被罵翻 公約形同具文

台南市從前任市長賴清德任內，就推動「優質宗教文化」，要求管制廟會活動造成的相關問題，但多年來在「選票壓力」下，成效不彰，目前雖然仍要求廟會在舉辦活動前要申請並簽署公約，公約中並規定「不得於道路上施放爆竹煙火」，但因約束效力不大，形同具文。

副總統賴清德在台南市長任內，2013年時因中西區一間大廟舉辦慶典活動，半夜仍然封街燃放鞭炮，引發附近居民不滿，一整夜市民專線接到300多通的投電話，市府後來訂出嚴格的規範，只能在神轎離開廟與返廟時各放一串在廟埕，活動沿路都不能燃放，違反就依法開罰。

但「兩串鞭炮」卻引眾怒，認為賴清德「把熱鬧的廟會搞成像辦喪事」，因而有宮廟串連，掛出布條「道教的憤怒 賴清德、謝龍介麥擱來騙票（因當時謝龍介在議會質詢賴清德，指賴未管制廟會活動，也被民眾抗議）」，後來規定就逐漸放鬆。

在黃偉哲接任市長後，為了解決相關問題，目前持續推動優質宗教文化行動，在舉辦活動前，廟方需提報「廟會活動遶境路權申請交通維護計畫及環境清潔計畫」，審理後才能舉辦，而市府相關單位事前也都會找廟方一起開協調會，進行事前宣導，廟會當天市府人員則會隨行。

而該計畫中，有所謂的「寺廟公約」，包括「不得於道路上施放爆竹煙火，僅同意於廟埕施放」、「晚上10點後及翌日7時前禁止施放爆竹煙火」、「鞭炮施放以最少量，並且需有消防局合格標誌，施放高空煙火（編按：非指沖天炮、大龍炮等，而是指彩色的焰火）應於活動前5日向消防局申請」、「活動後應立即清潔環境」、「學校、圖書館及醫院四周50公尺內，全天禁放爆竹煙火」

但目前多數的廟會對於「不得於道路上施放爆竹煙火」，幾乎都未能做到，不僅昨日的六合境福德爺廟是沿路放，之前白河區發生廟會女童燒死意外，也是炮車跟著繞境，沿途放鞭炮，因此造成空氣與噪音汙染，炮屑未清理又造成環境汙染，特別是在市區裡民怨不少。