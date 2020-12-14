台南廟會擾人黃偉哲說開罰12萬 實際只罰7960
台南市近期廟會活動擾人問題再浮檯面，昨天（13日）中西區六合境福德爺廟建醮燒境，一大早就施放鞭放，沿路到處都是炮屑，台南市政府市民專線被抗議民眾打爆，台南市長黃偉哲今天表示已開罰12萬元，但環保局則表示，依中央新公布的裁罰基準規定，兩張罰單是罰7960元，不是罰12萬。
黃偉哲上午接受媒體訪問時，表示尊重宗教禮俗，但是造成的噪音、空汙及交通等問題，也必須要處理，「那兩個廟會結束以後兩個小時內，他還沒有辦法清理完這個環境的話，我們就已經開罰，總共開罰金額是12萬元」
據了解，台南市環保局昨天在廟會現場，依違反空氣污染防制法第32條第1項及台南市環境清潔自治條例第5條規定，共開出兩張罰單。
廟方則表示，該廟從77年至今是首次建醮，慶祝新廟落成，因為很久沒有熱鬧了，所以有十多間友廟來「逗熱鬧」，雖然事前都有宣導盡量不要放鞭炮，但友廟要幫忙也很難管制，罰單不論開多少，「廟方也只能承受下來」
環保局表示，空汙法的部分，罰款是1200元到10萬元，而自治條例部分是4000元到2萬元，前者中央有公布最新的裁罰基準，由於目前處於冬季空汙嚴重階段，基準中規定可開罰3.3倍，也就是3960元，而自治條例因為是初犯，依法是開罰最輕。
環保局表示，自治條例部分如果市長認為情節嚴重，也是可以開到最高2萬元，但是空汙法必須依裁罰基準，所以最高應該可以開到2萬3960元的罰單，目前初步看起來的罰單是4000加3960元，共計7960元，但事後會再找廟方來述，再決定最後的開罰金額，不過「很難開到12萬元」
黃偉哲今天在受訪中同時表示，目前的噪音管制法主要是管理晚上10點到早上7點之間的鞭炮問題，完全不能夠施放，但如果在7點到晚上10點間，除非有嚴重的空汙，否則「真的比較沒有辦法規範」，除非造成嚴重的噪音，噪音測試超標才能開罰。
但環保局表示，鞭炮問題真的很難開罰，因為不屬於噪音管制列管對象，而且屬於非連續性噪音，鞭炮放一下就沒了，所以很難監測，無法依違反噪音管制法開罰，只能依空汙法開罰。
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