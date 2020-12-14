境外空汙加上東北季風強吹 雲林空品差環保局祭對策

根據行政院環保署空氣品質監測網數據顯示，雲林縣斗六市今天的空氣品質已達紅色警示，所有族群應減少在戶外活動。環保局表示，全台空氣從11日開始受境外空氣汙染物影響，加上東北季風增強，挾帶另一波霾害南下，導致全台空品變差，預計16日後可望好轉，提醒民眾近日應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若要外出也應配戴口罩。

全台空氣品質從11日起轉差，環保局針對這波霾害超前部署，除每日啟動預警及應變措施，也要求轄內大型汙染源進行降載或減排。

代理局長黃富義指出，昨日雲林縣空品達橘色提醒等級，環保局第一時間啟動相關應變作為，包含68家工廠減排或自主管理措施通報、巡查3家次、檢查36根次CEMS數據；要求麥寮汽電廠啟動環保限制降載作業7天共13次，降載電量達6705萬度。

此外針對移動汙染源執行目視判煙、作業及檢驗站宣導，並通報及巡查營建工地30家次、加強工區道路認養頻率，日前也陸續出動10輛灑水車進行洗街作業、抑制揚塵，作業路段約62公里。

另派稽查人員巡查30處露天燃燒熱點，同時橫向通知衛生局、教育處及建設處配合相關應變事宜。黃富義表示，此波空氣品質不佳情形預計15日午後逐漸緩和，但因雲林縣位在下風處、擴散較差，16日後可望好轉。