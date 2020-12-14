台1線台南永康重要路段明天施工 公告改道路線警籲避塞

台ㄧ線台南永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口，明天15日至26日夜間9點至翌日早晨6點進行路面改善工程，今天公告改道路線。警方呼籲人車配合減速慢行或改道行駛，減少塞車。

公路總局建議雙向改道參考路線：中正北路↹永安路↹河堤道路↹中央路↹中正南路↹甲頂路↹中華路。

公路總局第五區養護工程處新化工務段辦理永康中正南路「臺1線328K+300~330K+800等路段路面改善工程」，施工範圍永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口訂15日至12月26日晚上9點至翌日早上6點，進行路面AC刨鋪工程施工，施工方式採用調撥對向車道，以半施工維持車輛通行。

永康分局表示，分局已規畫勤務於交通管制期間針對施工路段加強交通疏導與路況監控，提醒民眾交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進。

警方表示，將主動連線警廣隨時說明轄區最新交通狀況、疏導、替代道路等資訊即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。