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嘉雲南空氣品質紅色警示 外出記得戴口罩防疫防空汙

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
雲嘉南及高屏空品區今天上午為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等級。圖／翻攝環保署空氣品質監測網
雲嘉南及高屏空品區今天上午為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等級。圖／翻攝環保署空氣品質監測網

環保署空氣品質監測網指出，今天上午雲嘉南及高屏空品區為「紅色提醒」等級，嘉義市、嘉義縣新港、朴子，雲林斗六都達紅色警示等級，所有族群應減少在戶外活動，中部地區橘色警示，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署空氣品質監測網，今天上午嘉義市AQI指標為161、雲林斗六市AQI為156，嘉義縣新港、朴子AQI指標，分別為157、156都達紅色警示，對所有族群都不健康。

嘉義市環保局表示，今天空汙主要是東北季風帶來境外污染源，西半部空品都達紅橘色等級， 環保局今天會請工廠降載、營造工地加強灑水，市府也會加強道路洗街，並針對機車、柴油車等移動汙染源加強攔檢。

環保局也呼籲，民眾這段時間，外出一定要戴口罩，減少外出劇烈運動，建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，留在室內並減少體力消耗活動。

台南市今天空品達紅色警示等級，上午8點AQI指標為161。圖／翻攝環保署空氣品質監測網
台南市今天空品達紅色警示等級，上午8點AQI指標為161。圖／翻攝環保署空氣品質監測網
嘉義市今天空品達紅色警示等級，上午8點AQI指標為161。圖／翻攝環保署空氣品質監測網
嘉義市今天空品達紅色警示等級，上午8點AQI指標為161。圖／翻攝環保署空氣品質監測網

嘉義 斗六 空氣品質

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