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因應停灌救助 農糧署放寬嘉南育苗及代耕業申請資格

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
因應停灌救助，農糧署放寬嘉南育苗及代耕業申請，無須具備相關協會會員資格。圖／台南市政府農業局提供
因應停灌救助，農糧署放寬嘉南育苗及代耕業申請，無須具備相關協會會員資格。圖／台南市政府農業局提供

農糧署修正110年嘉南地區一期稻作停灌救助對象條件，原公布救助育苗業者及水稻代耕業者，必須各具育苗協會會員及農業機械耕作服務相關協會會員資格，已修正為實質救助受影響對象，無須具備相關協會會員資格。

稻作停灌救助受理時間為本月1日至20日，請育苗業者、專業代耕業者、稻穀烘乾業者及農民團體向相關產業公會、協會申請。台南市長黃偉哲說，市府除實施節水措施，亦全力協助轄區受乾旱影響產業，尤其是直接受停灌影響水稻相關業者。另外，市府配合農田水利署辦理停灌救助相關工作，即時反映輿情，保障農民權益。

農業局長謝耀清表示，稻作停灌救助包含育苗、水稻代耕及米穀烘乾等產業，救助標準分別為育苗業者針對減育秧苗數量，每箱救助8元計算，每公頃救助250箱，即每公頃救助2000元。

水稻代耕業者依整地、插秧及收穫等3項作業的經濟經營規模、收費及成本等，分別訂定救助標準。整地部分，曳引機60至90馬力每台最高15萬元，90馬力(含)以上每台最高20萬元。

插秧部分，插秧機每台最高10萬元。收穫部分，收穫機每台最高20萬元，每項代耕機具限救助1臺，而曳引機及插秧機擇一救助，單一業者至多救助2臺。稻穀烘乾業者部分，按稻穀乾燥機容量每公噸救助3600元計算。

農業局指出，台南稻作產業受理停灌救助單位分別為，台南市水稻育苗技術改良協會，電話（06）6791696、台南市農業機械耕作服務協會（06）6791696、台南市米穀商業同業公會（06）2380586、台南市直轄市米穀商業同業公會（06）6322403。業者至相關公會、協會，即可取得稻作產業停灌救助相關訊息。

農民

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