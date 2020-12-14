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閒置新營長勝營區轉型獲獎變夯 躍為新興旅遊熱景
兵源銳減，許多軍營閒置，台南新營區長勝軍營早年為陸軍通訊訓練基地，因軍方撤離荒廢近20年，市府透過市地重畫工程，保存營區舊建築遺蹟及大片綠樹，獲得今年公共建築景觀類園冶獎，成為閒置軍營最佳轉型成功案例。
市府觀旅局昨天在長勝營區辦理「親新好時節」，安排一系列親子活動，不少人初次造訪，讚嘆眼前大片綠樹，遊客造訪後也頻頻透過臉書分享，成為地方旅遊新潛力點。
觀旅局指出，位處急水溪畔長勝營區面積約11公頃餘，民國88年軍方撤離後，營區移撥地方政府，區內綠色隧道是早期掩護戰車的設施，刻意栽植後成特殊軍事地景，還有彈藥庫遺跡、崗哨和紅磚牆等遺跡，地方認為閒置過於可惜，多次要求開發。
荒廢近20年後，市長黃偉哲上任後指示地政局加速長勝營區市地重畫工程，歷經500多天工期，今年3月6日啟用。市府地政局表示，開發過程最嚴峻考驗是如何保護老樹，經查區內共436棵喬木，數量最多為芒果樹，其次是榕樹，樹齡不乏超過50年，是地方難得珍貴綠資產。
地政局指出，為開闢長勝營區計畫道路，僅移植37棵樹木至區內公共設施用地內，採全樹冠移植工法，目前存活率達100%，其餘包括綠色隧道的樹木和各種軍事風格遺跡全數原地保留。
今年長勝營區除成為附近居民休憩好去處，近日更不少外地遊客慕名而來，還有軍事迷及退伍老兵，新營區公所也持續推廣，希望成為新營最具特色的休憩空間。
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