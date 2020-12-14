快訊

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閒置新營長勝營區轉型獲獎變夯 躍為新興旅遊熱景

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
一度閒置的台南新營長勝營區完成市地重劃保留大片綠樹，成為新興遊憩景點，今年還拿下公共建築景觀類園冶獎殊榮。記者謝進盛／攝影
一度閒置的台南新營長勝營區完成市地重劃保留大片綠樹，成為新興遊憩景點，今年還拿下公共建築景觀類園冶獎殊榮。記者謝進盛／攝影

兵源銳減，許多軍營閒置，台南新營區長勝軍營早年為陸軍通訊訓練基地，因軍方撤離荒廢近20年，市府透過市地重畫工程，保存營區舊建築遺蹟及大片綠樹，獲得今年公共建築景觀類園冶獎，成為閒置軍營最佳轉型成功案例。

市府觀旅局昨天在長勝營區辦理「親新好時節」，安排一系列親子活動，不少人初次造訪，讚嘆眼前大片綠樹，遊客造訪後也頻頻透過臉書分享，成為地方旅遊新潛力點。

觀旅局指出，位處急水溪畔長勝營區面積約11公頃餘，民國88年軍方撤離後，營區移撥地方政府，區內綠色隧道是早期掩護戰車的設施，刻意栽植後成特殊軍事地景，還有彈藥庫遺跡、崗哨和紅磚牆等遺跡，地方認為閒置過於可惜，多次要求開發。

荒廢近20年後，市長黃偉哲上任後指示地政局加速長勝營區市地重畫工程，歷經500多天工期，今年3月6日啟用。市府地政局表示，開發過程最嚴峻考驗是如何保護老樹，經查區內共436棵喬木，數量最多為芒果樹，其次是榕樹，樹齡不乏超過50年，是地方難得珍貴綠資產。

地政局指出，為開闢長勝營區計畫道路，僅移植37棵樹木至區內公共設施用地內，採全樹冠移植工法，目前存活率達100%，其餘包括綠色隧道的樹木和各種軍事風格遺跡全數原地保留。

今年長勝營區除成為附近居民休憩好去處，近日更不少外地遊客慕名而來，還有軍事迷及退伍老兵，新營區公所也持續推廣，希望成為新營最具特色的休憩空間。

一度閒置的台南新營長勝營區完成市地重劃保留大片綠樹，成為新興遊憩景點，今年還拿下公共建築景觀類園冶獎殊榮。記者謝進盛／攝影
一度閒置的台南新營長勝營區完成市地重劃保留大片綠樹，成為新興遊憩景點，今年還拿下公共建築景觀類園冶獎殊榮。記者謝進盛／攝影

建築 綠色隧道 老兵

延伸閱讀

台南耶誕跨年／蕭壠上演奇遇記 7千親子同樂

台南跨年活動不搞獨場 連續7場讓各地都熱鬧

桃園人口激增 戶政地政基層人力不足

有驚喜！台南新營耶誕點燈 國際美聲結合夢幻光雕投影

相關新聞

台南荒廢長勝軍營轉型 變夯景奪獎

兵源銳減下，許多軍營閒置，台南新營區長勝軍營早年為陸軍通訊訓練基地，因軍方撤離荒廢近20年，市府透過市地重劃工程，保存營...

閒置新營長勝營區轉型獲獎變夯 躍為新興旅遊熱景

兵源銳減，許多軍營閒置，台南新營區長勝軍營早年為陸軍通訊訓練基地，因軍方撤離荒廢近20年，市府透過市地重畫工程，保存營區...

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

蔡英文總統三令五申要加強社會安全網，關懷、追蹤精神疾病患者處遇，不過，肩負訪視責任的衛生所卻出現造假行為；嘉義縣東石鄉追...

台南耶誕跨年／蕭壠上演奇遇記 7千親子同樂

台南市政府舉辦的耶誕跨年系列活動昨天在佳里區蕭壠文化園區登場，邀請到「銀河谷音劇團」演出，市長黃偉哲表示，有別於過去跨年...

新女力外籍媽媽失婚拚證照 買房開美容院

43歲越南新住民阮理厚10多年前離婚未喪志，考取乙級美容師技術士證照，省吃儉用拚出一間房，今年7月如願在雲林斗六市開美容...

聯合盃作文賽 嘉義210學生得獎

第14屆聯合盃全國作文大賽嘉義區賽頒獎典禮昨在嘉義市府9樓舉辦，市長黃敏惠說，今年共有2704名學子參賽、到考率94%，...

台南新中軍營變空營 軍品店20年沒補貨

台南新中軍營原為新兵訓練中心，30年前全盛時期駐紮官兵上千人，軍方近年因兵源銳減撤離部隊，目前已成「空營」，營區附近3家...

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

台南市13日中西區內又有廟會活動，過程中燃放大量鞭炮，引發民怨，台南市環保局晚間表示，由於引發空汙，同時廟方未依規定在燃...

新女力好堅強 越南媽媽分享故事激勵人心

43歲越南新住民阮理厚10多年前離婚，未喪志考取乙級美容師技術士證照，省吃儉用拚出一間房，今年7月如願在雲林斗六開美容院...

台南跨年活動不搞獨場 連續7場讓各地都熱鬧

台南市政府舉辦的耶誕跨年系列活動，今天第2場活動在佳里區蕭壟文化園區登場，邀請到「銀河谷音劇團」演出，市長黃偉哲與親子共...

曾文水庫馬拉松落幕 佳里國中女老師何慶燕摘后冠

第37曾文水庫馬拉松今天上午起跑，下午1點活動落幕，其中，台南佳里國中女老師何慶燕在女子組摘下后座，成為全場焦點。

影／嘉義縣府嚴選三大團隊 打造藝文表演專屬代言人

嘉義縣政府為扶植具有潛力、特色的藝文團隊，代表嘉義展演，今日上午在府前廣場舉辦街舞暨擊樂團團員甄選，未來藝文團隊成軍，內...

熱門新聞

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。