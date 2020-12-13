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台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供
台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供

台南市13日中西區內又有廟會活動，過程中燃放大量鞭炮，引發民怨，台南市環保局晚間表示，由於引發空汙，同時廟方未依規定在燃放後兩小時內清理完畢，已依法開出兩張罰單，最高可罰12萬元。

12月廟會活動眾多，繼之前台北萬華青山宮廟會引發民怨，一向「視廟會為日常」的台南，對廟會造成的噪音與空氣汙染，反應愈發敏感，13日一整天，網路上就罵聲不斷，指六合境油行尾福德爺廟辦廟會，從一早7點多就鞕炮吵個不停，一整天下來實在受不了，網友頻頻在網上諷刺「台南有優質廟會行動」，更有網友把茅頭對準市長黃偉哲，又批黃「只會吃肉燥飯，這種小事不管的啦」

而據了解，前任市長賴清德一度嚴格管制廟會燃放鞭炮，只能在神明進出寺廟時，各燃放一串，但引發宮廟的反彈，目前這項規定仍未解除，但形同具文，很多廟會活動仍是沿途放大量鞭炮，而市府則要求必須在兩小時內清理完畢，雖然申請舉辦廟會的相關文件中明文規定「不得於道路上施放爆竹煙火」，但市府只要清理都未開罰。

環保局表示，這項活動市府早在3日就邀請廟方及相關單位協調，要求廟方要配合相關規定，同時13日也派出巡查人員，沿路巡查，其中在16時7分於中正路燃放鞭炮，遺留的炮盒炮屑應於18時7分完成清除，但超過時間仍有很多碎屑在馬路上。

環保局長謝世傑指出，109年空污法裁罰準則修正，不當燃放爆竹或露天燃燒造成空氣污染，若發生在秋冬空品不良季節、夜間或假日發生都有加重處分的相關規定，處分金額將由原最低1200元加重至3960元，是原處分金額的3.3倍。

環保局當場依違反空氣污染防制法第32條第1項及臺南市環境清潔自治條例第5條規定處分。兩項違規，最高共計可處12萬元整。

台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供
台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供
台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供
台南市中西區今天有廟會活動，沿路燃放大量鞭炮。圖／環保局提供

空污 噪音 黃偉哲

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