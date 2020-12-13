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新女力好堅強 越南媽媽分享故事激勵人心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
43歲越南新住民阮理厚（左）今天參加雲林縣移民節活動分享自身故事，藉此鼓勵其他在台新住民。圖／阮理厚提供
43歲越南新住民阮理厚（左）今天參加雲林縣移民節活動分享自身故事，藉此鼓勵其他在台新住民。圖／阮理厚提供

43歲越南新住民阮理厚10多年前離婚，未喪志考取乙級美容師技術士證照，省吃儉用拚出一間房，今年7月如願在雲林斗六開美容院，阮理厚今天在雲林縣移民節活動中分享自身故事，藉此鼓勵其他新住民；縣長張麗善也與20鄉鎮市新女力外籍媽媽交流對話並享用異國美食，迎接國際移民日到來。

每年12月18日為國際移民日，縣府民政處今在古坑228公園舉辦雲林縣移民節。張麗善表示，無論先來後到，新住民對這塊土地的貢獻有目共睹，目前雲林縣有逾1萬6千名新住民，已是小型移民社會，今特別於節日前夕和大家同歡，透過各公家單位設攤宣導，呈現新住民社會支持資源及各項福利資源，「讓新朋友住在雲林不孤單！」

現場活動氣氛熱鬧滾滾，除才藝表演，新住民也使出渾身解數，展演國樂及街舞、異國文物展、技藝研習訓練作品展、手作DIY等，還有來自東南亞的越南、泰國、印尼等異國美食也輪番上桌，令人食指大動。

22年前來台的阮理厚，期間遭逢婚姻變故，仍拚命工作賺錢過活，從小就想成為美容師的她，利用時間研習美容課程，克服語言及艱深考題，10年前順利考取乙級美容師技術士證照。

擁有一技之長的阮理厚，曾因創業金不夠，只好先從「行動美容」開始服務客人、累積口碑，2018年獲勞動部微型創業鳳凰貸款幫助，除是當年唯一獲助新住民，也努力存錢買房，擁有自己的美容院。

「人生常常就是從零開始」阮理厚說，初來台時兩手空空，現在有了美容院，感謝貴人相助，她也在工作之餘，擔任警方、司法部門或移民署等公家語言通譯，幫助新住民同胞。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站今天也在現場設攤，宣導明年元月2日將換發的「新式外來人口統一證號」。移民署雲林站表示，為解決現行外來人口使用的統一證號，與國人身分證字號格式不同所造成的不便問題，包含永久居留、居留及停留的外來人口等對象，明年將統一換發新式外來人口統一證號，改為與國人身分證相同的1碼英文字母加上9碼數字。

雲林縣移民節活動中擺設異國文物展，讓觀眾近距離認識他國文化歷史。記者陳苡葳／攝影
雲林縣移民節活動中擺設異國文物展，讓觀眾近距離認識他國文化歷史。記者陳苡葳／攝影

移民署南區事務大隊雲林縣服務站今天在移民節活動設攤，宣導明年元月2日換發的新式外來人口統一證號，將與國人身分證採用相同的1碼英文字母加上9碼數字。圖／移民署雲林縣服務站提供
移民署南區事務大隊雲林縣服務站今天在移民節活動設攤，宣導明年元月2日換發的新式外來人口統一證號，將與國人身分證採用相同的1碼英文字母加上9碼數字。圖／移民署雲林縣服務站提供

雲林縣長張麗善（後排中）今與20位各鄉鎮市新女力外籍媽媽交流對話並享用異國美食，迎接12月18日國際移民日到來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（後排中）今與20位各鄉鎮市新女力外籍媽媽交流對話並享用異國美食，迎接12月18日國際移民日到來。記者陳苡葳／攝影

新住民 越南

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