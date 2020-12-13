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台南跨年活動不搞獨場 連續7場讓各地都熱鬧
台南市政府舉辦的耶誕跨年系列活動，今天第2場活動在佳里區蕭壟文化園區登場，邀請到「銀河谷音劇團」演出，市長黃偉哲與親子共樂；他並表示，系列活動在全市各區舉辦，減少區域邊緣化問題，大家可以期待接下來還有5場音樂與演唱會。
接下來的系列活動分別是12月18日，在市府西側廣場的「爵士∙樂無限」音樂會，邀請到馬丁賀肯斯與國家交響樂團等；19日同樣在西側廣場，是「浪漫情歌夜」，邀請到田馥甄等大卡司；26日在西側廣場「搖滾嘻哈夜」，邀請林宥嘉等；27日在新營體育場，邀請五堅情、大支等，31日跨年也在西側廣場，卡司尚未公布。
今天的活動由新聞及國際關係處主辦，特別邀請到唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，演出「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」，讓現場孩童與大人們度過歡樂下午，大家並搶著與玩偶拍照。
現場還有氣球頑童SUMMER、小丑呀咪、Kids泡泡派對等街頭藝人與市民同樂，連來台參加演出的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯，與英國的「超級瑪莉」李美潔，也在黃偉哲邀請下到場體驗台南的活動。
黃偉哲指出，有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，市府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，包括麻豆、佳里、新營及城區等等，藉著許多活動來減少區域邊緣化問題。
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