2020全國金願獎公益楷模 13位小人物奉獻無私大愛

來自全國13位「2020全國金願獎公益楷模」，奉獻個人無私的精神，每個「小故事」都展現出無限的「大愛」精神。其中艱苦人守護神「10元阿嬤」莊朱玉女，生前照顧澎湖同鄉，不僅提供碼頭工人住宿，更準備免費餐點，數十年如一日，讓人感動。

雲林縣政府與中華民國資深青商雲林分會今天在雲林縣北港鎮南陽國民小學舉辦「2020全國金願獎公益楷模表揚大會」，感謝關懷弱勢團體與無私奉獻者為弱勢族群開啟另一扇窗。

中華民國資深青商總會總會長李漢卿表示，今年嚴選選出的13位金願獎得主，多值得地方民眾效法與學習，尤其正值疫情衝擊時期，將愛與希望散播到各地，希望以感恩心情串連全台愛心，共同守護台灣這片土地。

得獎人當中，除了「10元」阿嬤精神令人佩服外，聖翔救援協會發起人「鋼鐵爸」阮橋本，因車禍痛失愛子，每當回想起意外當時如有人伸出援手，也許就不會有憾事發生，於是成立協會幫助機車事故傷患，讓兒子的名字用另一種方式重生。

雲林縣夜市慈愛會由綽號「眼鏡哥」陳鴻榮發起，他看到台灣社會貧富不均情況嚴重，有人在親人往生後沒有足夠財源辦理後事，於是號召成立夜市慈愛組織集資善款，讓往生者安心走完人生最後路途。