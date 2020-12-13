曾文水庫馬拉松落幕 佳里國中女老師何慶燕摘后冠

第37曾文水庫馬拉松今天上午起跑，下午1點活動落幕，其中，台南佳里國中女老師何慶燕在女子組摘下后座，成為全場焦點。

這項馬拉松賽事工作人員，多數都是由南市各級學校退休校長、主任及老師組成，現場提供熱湯、熱薑茶及在地水果，提供選手最有溫度服務，共吸引3300人參加，其中最年長的選手為路跑組82歲，年紀最小的是健康休閒組3歲，上午7點邀請台南市長黃偉哲鳴槍起跑。

今下午1點年比賽成績揭曉，全馬男子組第一名由羅世杰勇奪冠軍，女子組則由在佳里國中老師何慶燕拔得頭籌；挑戰組(21.3公里)男、女冠軍分別由康昭賢及廖婉琳奪下后冠；路跑組(12公里)男、女冠軍分別由周賢峰及郭沛靈。

本屆比賽各組成績如下：全馬組(男子)：第1名羅世杰02:43:38、第2名方柏偉02:47:05、第3名林旻杰02:47:32 。

全馬組(女子)：第1名何慶燕03:18:04、第2名鄭秀如03:21:45、第3名方巧玲03:24:30。

挑戰組(男子)：第1名洪琳鴻01:18:53、第2名江昭寬1:19:02、第3名鄭智穗01:20:10。挑戰組(女子)：第1名游雅君01:26:33、第2名楊冠玲01:39:12、第3名angel 01:43:56。