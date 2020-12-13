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影／漫遊嘉年華腳踩製爆米花 鹿草焚化廠回饋居民

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員詹琬蓁（左）、黃鉦凱（右）今日上午參加開幕式，與民眾同歡。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員詹琬蓁（左）、黃鉦凱（右）今日上午參加開幕式，與民眾同歡。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，今天上午在鹿草廠旁荷苞嶼生態園區舉行「FUN輕鬆漫遊嘉年華會」活動，現場除有許多攤位推廣環保教育，更有闖關抽獎，回饋鹿草鄉周邊居民。

鹿草垃圾焚化廠每年皆會舉辦敦親睦鄰活動，本次活動時間從上午8點半至中午11點半，結合嘉義縣市環保、慈善團體，探討生活上環保議題，共同推動生活零廢棄物、資源再利用、節能減碳、生活污水減量等概念。

現場超過20個攤位，讓民眾藉由闖關活動的方式，認識環保的重要性，最受矚目的是馬稠後環境教育中心設立的「自力發電爆米花」，藉由踩腳踏車來發電，製作爆米化，許多父母帶著孩子同樂。

鹿草焚化廠廠長林中山表示，鹿草焚化廠自民國90年12月1日營運至今，效率值和垃圾處理量在全國24座垃圾焚化廠中名列前茅，協助嘉義縣居民處理垃圾，另也協助附近村民綠化環境，建造人工濕地，綠草如茵吸引許多動物棲息，希望給民眾一個舒適，可以休閒的環境。

林中山說，鹿草焚化廠一年處理將近900噸垃圾，近年自籌經費，大量綠化周邊環境，期許將鹿草焚化廠打造成一個環境教育中心，讓社區居民理解環保的重要性；未來更進一步引進UBike，讓民眾周末有個可以健身、休閒的去處。

鹿草焚化廠在周邊建造濕地，豐富生態吸引許多遊客駐足。記者莊祖銘／攝影
鹿草焚化廠在周邊建造濕地，豐富生態吸引許多遊客駐足。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午到場為活動開幕致詞，宣示環保的重要性。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午到場為活動開幕致詞，宣示環保的重要性。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天也到場品嘗民眾自製咖啡。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天也到場品嘗民眾自製咖啡。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午到場為活動開幕致詞，宣示環保的重要性。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午到場為活動開幕致詞，宣示環保的重要性。記者莊祖銘／攝影
達和環保公司總經理王聖斌（左）、鹿草垃圾焚化廠廠長林中山（右）共同宣示環保重要性。記者莊祖銘／攝影
達和環保公司總經理王聖斌（左）、鹿草垃圾焚化廠廠長林中山（右）共同宣示環保重要性。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁、議員詹琬蓁、黃鉦凱等人今日上午也到場支持活動，宣示環境保護的重要性。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁、議員詹琬蓁、黃鉦凱等人今日上午也到場支持活動，宣示環境保護的重要性。記者莊祖銘／攝影

嘉義 人工濕地 生態園區

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