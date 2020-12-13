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影／漫遊嘉年華腳踩製爆米花 鹿草焚化廠回饋居民
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，今天上午在鹿草廠旁荷苞嶼生態園區舉行「FUN輕鬆漫遊嘉年華會」活動，現場除有許多攤位推廣環保教育，更有闖關抽獎，回饋鹿草鄉周邊居民。
鹿草垃圾焚化廠每年皆會舉辦敦親睦鄰活動，本次活動時間從上午8點半至中午11點半，結合嘉義縣市環保、慈善團體，探討生活上環保議題，共同推動生活零廢棄物、資源再利用、節能減碳、生活污水減量等概念。
現場超過20個攤位，讓民眾藉由闖關活動的方式，認識環保的重要性，最受矚目的是馬稠後環境教育中心設立的「自力發電爆米花」，藉由踩腳踏車來發電，製作爆米化，許多父母帶著孩子同樂。
鹿草焚化廠廠長林中山表示，鹿草焚化廠自民國90年12月1日營運至今，效率值和垃圾處理量在全國24座垃圾焚化廠中名列前茅，協助嘉義縣居民處理垃圾，另也協助附近村民綠化環境，建造人工濕地，綠草如茵吸引許多動物棲息，希望給民眾一個舒適，可以休閒的環境。
林中山說，鹿草焚化廠一年處理將近900噸垃圾，近年自籌經費，大量綠化周邊環境，期許將鹿草焚化廠打造成一個環境教育中心，讓社區居民理解環保的重要性；未來更進一步引進UBike，讓民眾周末有個可以健身、休閒的去處。
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