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黃偉哲年初野放傷癒黑面琵鷺 喜見已來台度冬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市今年野放傷癒的編號「T85」黑面琵鷺，已飛抵來台在嘉義布袋現蹤。圖／台南市政府農業局提供
台南市今年野放傷癒的編號「T85」黑面琵鷺，已飛抵來台在嘉義布袋現蹤。圖／台南市政府農業局提供

台南市今年2月26日由市長黃偉哲野放傷癒的編號「T85」黑面琵鷺，昨經鳥友在嘉義布袋一處魚塭發現芳蹤，健康狀況良好，農業局表示，將兌現承諾，頒獎表揚發現的鳥友。

「T85」黑面琵鷺，是今年1月19日，台南市生態保育學會志工黃永豐與邱景威，在學甲濕地生態園區巡查時發現，經七股特生中心派員送往慈愛動物醫院救治，經醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，立即施打抗血清藥劑並安置醫治，康復後由2月26日黃偉哲親自野放，希望籲請各界重視更生態保育。

南市政辦理2020黑面琵鷺保育季，籲請全國鳥友協助，尋找野放的編號「T85」黑面琵鷺行蹤，昨近午，鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，且健康活潑覓食。許多保育人士獲悉「T85」重返台灣都感到相當高興，農業局長謝耀清表示，將呈報市長黃偉哲親自頒獎表揚發現的鳥友。

農業局森林及自然保育科長楊錦樹表示，另一隻今年初在七股頂山賞鳥亭野放的 「T94」黑琵，已由鳥友鄭宗達、胡榮顯發現回報飛回頂山，日前已表揚。

黑面琵鷺

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