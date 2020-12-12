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有驚喜！台南新營耶誕點燈 國際美聲結合夢幻光雕投影

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新營文化中心今晚耶誕點燈。記者吳淑玲／攝影
台南新營文化中心今晚耶誕點燈。記者吳淑玲／攝影

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」今晚點燈，安排兩大國際美聲獻唱，吸引許多民眾參加。今年更結合了現代光影科技，點燈晚會結合了夢幻光雕投影秀點亮耶誕燈飾，讓民眾驚呼連連。

為了讓市民朋友不用出國就能享受到國際頂級音樂盛宴，台南市府邀請荷蘭達人秀冠軍-馬丁賀肯斯先生（Martin Hurkens）再度到台南，今晚獻唱「The rose」、「The moon represents my heart」（月亮代表我的心）等兩首經典名曲。

以及被英國媒體喻為「樂壇超級瑪莉」的古典、流行跨界歌手-李美潔（Mary-Jess Leaverland）更是首次特別來台南為市民獻唱「Oh Holy Night」、「Let it Go」兩首膾炙人口經典歌曲，兩人以中英文歌聲療癒在場的聽眾，與台南市民攜手走過2020迎向嶄新的一年。

市長黃偉哲表示，為了讓民眾感受歡樂節慶氛圍，市規畫聖誕燈節與跨年系列優質活動吸引觀光客來台南旅遊活絡觀光經濟，透過設置絢麗聖誕樹燈飾及辦理點燈晚會等系列表演活動與特色聖誕市集，打造別具台南特色、與眾不同的古都耶誕。

台南新營文化中心耶誕點燈結合光雕投影。記者吳淑玲／攝影
台南新營文化中心耶誕點燈結合光雕投影。記者吳淑玲／攝影
英國古典美聲歌手李美潔晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
英國古典美聲歌手李美潔晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
台南新營文化中心晚間進行耶誕點燈。記者吳淑玲／攝影
台南新營文化中心晚間進行耶誕點燈。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影
荷蘭美聲「馬丁」晚間在新營文化中心獻唱。記者吳淑玲／攝影

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