有驚喜！台南新營耶誕點燈 國際美聲結合夢幻光雕投影

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」今晚點燈，安排兩大國際美聲獻唱，吸引許多民眾參加。今年更結合了現代光影科技，點燈晚會結合了夢幻光雕投影秀點亮耶誕燈飾，讓民眾驚呼連連。

為了讓市民朋友不用出國就能享受到國際頂級音樂盛宴，台南市府邀請荷蘭達人秀冠軍-馬丁賀肯斯先生（Martin Hurkens）再度到台南，今晚獻唱「The rose」、「The moon represents my heart」（月亮代表我的心）等兩首經典名曲。

以及被英國媒體喻為「樂壇超級瑪莉」的古典、流行跨界歌手-李美潔（Mary-Jess Leaverland）更是首次特別來台南為市民獻唱「Oh Holy Night」、「Let it Go」兩首膾炙人口經典歌曲，兩人以中英文歌聲療癒在場的聽眾，與台南市民攜手走過2020迎向嶄新的一年。