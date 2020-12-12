特奧滾球嘉義開賽 執法人員火炬跑為運動員募款

109年特殊奧林匹克滾球競賽，今天在嘉義市立體育場開賽、為期2天，身兼中華台北特奧會理事長的嘉義市長黃敏惠，到場為選手加油鳴笛開賽，今年有92隊報名、近500人參加，賽前比照特奧世界賽規格舉辦「特奧執法人員火炬跑」，400名執法人員及志工參與，宣揚特奧理念為運動員募款。

特奧是國際組織為智能障礙孩子推廣的體育運動，至今已超過50年，火炬跑今天由警政署主任周喚興、 嘉義市警局長張樹德與全國各地執法人員一起參加，讓大家認識特奧會，也為特奧會運動員募款，宣揚尊重、包容、融合價值。

黃敏惠指出，台灣重視人權，也重視智能障礙的孩子，讓他們成為特奧的運動員，這代表台灣在文明進步指標上是被看到的。

黃敏惠說，火炬跑讓台灣在國際被看到，她要替特奧運動員感謝火炬跑夥伴，讓一切更圓滿，並強調會把活動紀錄呈到國際特奧，讓國際看到中華台北的熱情、用心。

嘉義市警局表示，「特殊奧運執法人員火炬跑」是1981年由國際警察首長協會倡議創辦，「國際特奧會」兩年舉辦1次國際特殊奧運會，「特殊奧運執法人員火炬跑」活動就是由執法人員手持火炬跑步，一步一腳印發揚特奧會精神「勇敢嘗試、爭取勝利」，使更多人認識特奧會。

本次火炬路跑從嘉義市體育場起跑，沿垂楊路、彌陀路與興業東路周邊道路，慢跑返回體育場，路程1.5公里，約20分鐘完成。