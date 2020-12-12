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缺水產能少4成 台南北門HARU洋香瓜冠軍甜度逾19度
台南北門HARU洋香瓜產業文化活動，今天北門區水晶教堂園區登場，除有洋香瓜展售及免費品嘗外，最受矚目的是洋香瓜評鑑，參與的洋香瓜外型都相當優異，平均甜度15以上，評鑑結果，網狀綠肉組冠軍，由郭明佩拿下，卡蜜拉組（紅肉）冠軍則是陳國泰獲得，甜度更達19以上。
網狀綠肉：
第一名 郭明佩（綠肉甜度最高19.5）
第二名 郭寶結
第三名 陳國庸
網狀紅肉：
第一名 陳國泰（紅肉甜度最高19.4）
第二名 郭寶結、郭明佩
第三名 郭慶合、李東樹、陳國庸
為行銷北門區的洋香瓜產業，北門區農會今天在北門區水晶教堂前廣場，舉辦「北門HARU洋香瓜」產業文化活動。
農業局表示，台南市洋香瓜種植面積約1048公頃，為全台第一，北門區種植面積約97.18公頃，為台南市的大宗產區。
北門區洋香瓜多種植於錦湖地區，因鄰海土壤屬鹽地性質，加上日夜溫差大，並以隧道式栽種，培育出來的洋香瓜不僅外觀漂亮、果肉厚實，香味更是濃郁，為洋香瓜中的頂極品，今年因缺水產量少4成，特別搶手。
農業局說，北門區農會以「HARU」註冊作為當地的洋香瓜品牌，在市場上打響知名度。為鼓勵及肯定農友不斷提高種植品質，辦理洋香瓜評鑑，參賽的洋香瓜都非常優質，甜度均達15度以上，最高更達到19度。
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