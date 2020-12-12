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外境空汙入侵 台南懸浮微粒上升

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
針對東北季風可能帶來的外淨空汙，南市加強洗街。記者鄭惠仁／攝影
針對東北季風可能帶來的外淨空汙，南市加強洗街。記者鄭惠仁／攝影

環保署預告12、14日會有境外空氣汙染過境，空氣品質可能變差。雖然今天下午台南的空氣品質仍呈現黃色，但指數都在上升，有變差情形。南市環保局表示，愈往南空氣品質愈不好，出門要記得戴口罩

南市環保局表示，今天上午台南各測站測得的空氣品質指標AQI指數都是60或70多，但到了下午4點多部分已上升，有的已到92，若超過100就會呈現橘色，對敏感族群不健康；超過150為紅色，對所有族群不健康。民眾應注意事項如下：

橘色警示：

一般民眾活動建議：

1.如有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。

2.學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

敏感性族群活動建議：

1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

2.具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

紅色警示：

一般民眾活動建議：

1.一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

2.學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

敏感性族群活動建議：

1.有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

2.具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

境外空氣汙染過境，下午5點多，台南等地空氣品質指標AQI指數在上升。圖／擷取畫面
境外空氣汙染過境，下午5點多，台南等地空氣品質指標AQI指數在上升。圖／擷取畫面

空氣品質 口罩 氣喘

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