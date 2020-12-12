影／奇美博物館「聖誕週末」連2周休登場 爆滿人潮塞車

奇美博物館「聖誕週末」今天起兩個周休12、13、19、20日下午2點登場。今天下午不到一個小時停車場就客滿，吸引成千上萬遊客，許多稍晚到達民眾不得其門而入，附近路口塞車出現長龍。

奇美這兩個週末以「聖誕老公公來了」為主題，在博物館內外推出幸福、溫馨的聖誕樹、聖誕市集、聖誕舞會、聖誕表演、聖誕音樂饗宴等應景活動。尤其聖誕老公公引領開舞，聖誕舞會大吹復古風，去年遊客難忘的「聖誕大舞會」今年同樣熱絡，聖誕老公公帶領民眾在經典復古的曲風中翩然起舞。許多年輕男女打扮屬於自己的聖誕造型大秀青春風采。

館方配合防疫還特製2款「耶誕風」醫療級口罩共5萬片陸續發送到場民眾。口罩以聖誕色系為基調，搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條，加上幾何元素，看起來極富節慶感。民眾持活動票券就可免費兌換1片，活動周六、日發送不同款式，送完為止。

今年活動主題傳遞「希望」的力量，所有展演活動都與「希望」緊緊相扣。其中「希望小提琴」主題限定展展出三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的提琴，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。配合展覽同步推出希望主題的弦樂四重奏，透過提琴展示與現場樂音，讓觀者更能感受在絕望底下生出的希望與勇氣。