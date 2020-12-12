台南歸仁圖書館頒獎借書最多成人兒童 前三名都破千冊

台南歸仁區圖書館推廣全民閱讀及閱讀向下札根，鼓勵民眾踴躍走入圖書館接受書香薰陶，下午舉辦「愛書人排行榜頒獎」活動，區長柳世雄頒獎送圖書禮卷給借書最多前10名的成人與兒童、幼童；借書最多的前三名借閱量都超過1000本。

借書最多的前三名成人組讀者：施明達（1352冊）、楊月英（1048）、戴圻堃（1019）；兒童組：郭宸宇（1496）、陳婕菱（1136）、張荃逸（1004）；0到5歲幼兒組：陳琳喬（552）、黃暄雅（544）、張簡苡晴（365）。

圖書館下午還邀請故事志工Julie老師帶領親子玩故事律動，今天起起凡借閱20冊，即贈送「實用小禮品-多功能小巧收納包」，250份數量有限，送完為止。

歸仁區長柳世雄表示，辦活動希望能喚起民眾發現閱讀樂趣，養成閱讀的習慣，期而建立民眾閱讀風氣，歸仁區圖書館12月安排一系列活動，下午安排愛書人頒獎表揚，另相關活動安排有熱門書排行榜：統計108年11月起至109年11月止流通量前十名一般圖書、兒童書、過期期刊、視聽資料，並於圖書館公告宣傳，鼓勵民眾踴躍借閱熱門書。