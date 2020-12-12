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台南歸仁圖書館頒獎借書最多成人兒童 前三名都破千冊
台南歸仁區圖書館推廣全民閱讀及閱讀向下札根，鼓勵民眾踴躍走入圖書館接受書香薰陶，下午舉辦「愛書人排行榜頒獎」活動，區長柳世雄頒獎送圖書禮卷給借書最多前10名的成人與兒童、幼童；借書最多的前三名借閱量都超過1000本。
借書最多的前三名成人組讀者：施明達（1352冊）、楊月英（1048）、戴圻堃（1019）；兒童組：郭宸宇（1496）、陳婕菱（1136）、張荃逸（1004）；0到5歲幼兒組：陳琳喬（552）、黃暄雅（544）、張簡苡晴（365）。
圖書館下午還邀請故事志工Julie老師帶領親子玩故事律動，今天起起凡借閱20冊，即贈送「實用小禮品-多功能小巧收納包」，250份數量有限，送完為止。
歸仁區長柳世雄表示，辦活動希望能喚起民眾發現閱讀樂趣，養成閱讀的習慣，期而建立民眾閱讀風氣，歸仁區圖書館12月安排一系列活動，下午安排愛書人頒獎表揚，另相關活動安排有熱門書排行榜：統計108年11月起至109年11月止流通量前十名一般圖書、兒童書、過期期刊、視聽資料，並於圖書館公告宣傳，鼓勵民眾踴躍借閱熱門書。
歸仁區圖書館表示，今天的活動是配合國家圖書館及臺南市立圖書館總圖的閱讀推廣而舉辦，台灣閱讀節系列活動12月已熱烈展開。
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