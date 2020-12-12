影／嘉市推「幸福嘉義米」 博士粉絲籲黃敏惠行銷國際

2020嘉義市花海節今天起，一連兩周的周末假日，在玉山路底的港坪花卉專區登場，市長黃敏惠今天開幕活動，也發表台農82號為品種嘉義市品牌米「幸福嘉義米」，研發人吳永培強調，台農82號口感不輸日本越光米，希望能將「幸福嘉義米」推向國際。

黃敏惠表示，市府團隊積極推動農村產業發展，今年花海節發表「嘉義市品牌米：幸福嘉義米」，以台農82號種植生產，不僅產量多，還有抗病蟲害特性，可降低農藥肥料使用，提升農民收益，口感Q彈、黏性適中好吃。

農委會嘉義農業試驗分所副研究員吳永培說，「台農82號」是嘉義團隊歷經10年反覆嘗試研究的選育品種，米粒外觀晶瑩剔透，且口感黏性優越，替代糯米包粽子也好吃，另因粗蛋白含量低僅4.6到5%一般米約6.5%)，適合腎不好、洗腎者食用。

他說，種82號米的農民也表示，長期食用82號白米血色素和血糖都相當穩定，之前還有 小兒科醫師請糖尿病童，專門吃82號米1年半，發現病童血糖值，都維持在可接受範圍。

「我是黃敏惠的粉！」吳永培說，黃敏惠第二任期他就提建議，在嘉義市成立產銷專班，生產82號品種米，現在全國約有150公頃，宜蘭和南投都有種植，嘉義市現僅種2公傾，稻米品質媲美日本越光米，希望今天發表「幸福嘉義米」後，黃敏惠能帶著嘉義米走出去，行銷國際。