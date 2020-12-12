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台南水仙宮隔了30年建醮 最熱鬧的街區封路普度

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區水仙宮建醮，今天下午海安路部分路段封街普度。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區水仙宮建醮，今天下午海安路部分路段封街普度。記者鄭惠仁／攝影

3百多年歷史的的台南市中西區水仙宮，相隔30年後，舉行建醮大典，今天普度；台南廟宇有交陪境的特色，周邊的廟宇都會共襄盛舉，部分廟宇也設分壇，一起普渡，除了壯大規模，也展現宗教上的團結力。

位在水仙宮市場內的水仙宮，主祀水仙尊王（大禹），為台南五條港區最早的廟宇，早期水仙宮市場就是水仙宮的廟埕，為地方重要信仰中心。該廟5年前進行整修，並已完工，廟方特別在今年舉辦建醮活動，距上次建醮已30年。

廟宇建醮的重頭戲是普度，一般廟宇建醮普度，都是在廟的附近廣場舉行，台南市中西區因為街道狹窄，又缺少可利用的廣場，只能以封街的方式普度；加上台南市區廟宇有交陪境特色，和周遭廟宇形成聯防、相互幫忙作用，因此每到廟會活動，大家都會互相幫忙。

因此水仙宮今天下午5點起的普度，除了封街普渡外，周邊金安宮、崇福宮等至少5家廟宇，都在廟前或廟旁設分壇普度，形成特別現象。

水仙宮這次辦5朝建醮，海安路從民族路到成功路間的路段，中午已陸續擺設供品，路旁廚師則忙著料理美味供品，現場已熱鬧起來。民俗專家鄭道聰表示，廟宇建醮分3朝、5朝、7朝等，3朝是辦法會3天，台灣的建醮活動多數是3朝，5朝已算大規模的建醮活動，7朝就難得一見了。

水仙宮的交陪境廟宇金安宮在廟旁設分壇普度，壯大規模。記者鄭惠仁／攝影
水仙宮的交陪境廟宇金安宮在廟旁設分壇普度，壯大規模。記者鄭惠仁／攝影
廚師忙著料理美味供品，為晚上普度做準備。記者鄭惠仁／攝影
廚師忙著料理美味供品，為晚上普度做準備。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區水仙宮建醮，今天下午海安路部分路段封街普度。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區水仙宮建醮，今天下午海安路部分路段封街普度。記者鄭惠仁／攝影

建醮 普渡 信仰

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