三代連心打造智能肥水栽培 智慧農業奪聯發科百萬首獎

第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽，日前公布成績頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保市的「智能肥水栽培團」：73歲阿公張主文、46歲張耿赫以及就讀農學院的孫子張家銘。

張家三代務農傳承，投入溫室栽培，在極端氣候及土壤鹽化困境下，自行研究摸索，開發出提升產能的智慧農場架構，不但取得技術專利，成為農友觀摩對象。

5年前，張耿赫結束台塑上班工作返鄉務農，靠自學研究，去年以自行研發「離地栽培之水分及肥分管理系統」，參加鴻海農業科技創業擂台勇奪第1名；張耿赫智慧農業成果，接連2年奪鴻海、聯發科首獎，為農業縣嘉縣推動智慧農業，打響知名度。

張家經營的「耿赫農場」，從全國418個作品脫穎而出，勝出主因「智能肥水栽培團」由農民家庭組成，經多年摸索試驗，透過「智能水肥系統」與「暗渠排水系統」，掌握15種以上營養素施肥時機與調配比例，暗渠系統可將多餘肥素排出，改善土壤鹽化現象。智能水肥導入前後，小黃瓜良率提升30%，產量提升45%。

「耿赫農場」溫室栽培小番茄及小黃瓜，張耿赫5年前看到家鄉玉女小蕃茄溫室栽培發展，返鄉投入農業，從農業門外漢靠勤學摸索，發現土壤鹽化影響施肥成效，開發智能水肥系統及暗渠排水系統，取得發明專利，不藏私與農民分享。