快訊

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

新聞台員工：館長罵髒話沒事 中天轉戰網路空間更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三代連心打造智能肥水栽培 智慧農業奪聯發科百萬首獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保市的「智能肥水栽培團」：46歲張耿赫（左三）及就讀農學院的兒子張家銘（右二）。圖／縣府提供
第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保市的「智能肥水栽培團」：46歲張耿赫（左三）及就讀農學院的兒子張家銘（右二）。圖／縣府提供

第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽，日前公布成績頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保市的「智能肥水栽培團」：73歲阿公張主文、46歲張耿赫以及就讀農學院的孫子張家銘。

張家三代務農傳承，投入溫室栽培，在極端氣候及土壤鹽化困境下，自行研究摸索，開發出提升產能的智慧農場架構，不但取得技術專利，成為農友觀摩對象。

5年前，張耿赫結束台塑上班工作返鄉務農，靠自學研究，去年以自行研發「離地栽培之水分及肥分管理系統」，參加鴻海農業科技創業擂台勇奪第1名；張耿赫智慧農業成果，接連2年奪鴻海、聯發科首獎，為農業縣嘉縣推動智慧農業，打響知名度。

張家經營的「耿赫農場」，從全國418個作品脫穎而出，勝出主因「智能肥水栽培團」由農民家庭組成，經多年摸索試驗，透過「智能水肥系統」與「暗渠排水系統」，掌握15種以上營養素施肥時機與調配比例，暗渠系統可將多餘肥素排出，改善土壤鹽化現象。智能水肥導入前後，小黃瓜良率提升30%，產量提升45%。

「耿赫農場」溫室栽培小番茄及小黃瓜，張耿赫5年前看到家鄉玉女小蕃茄溫室栽培發展，返鄉投入農業，從農業門外漢靠勤學摸索，發現土壤鹽化影響施肥成效，開發智能水肥系統及暗渠排水系統，取得發明專利，不藏私與農民分享。

「農無止境！」他說，農業不能自滿，停止追求進步，期望政府透過資源及法規制度，建構智慧農業制度，發掘農業人才，幫助農民提升農業發展。縣府農業處9月在耿赫農場舉辦觀摩會，鼓勵張耿赫參賽獲聯發科首獎，為嘉縣智慧農業交出漂亮成績單。

嘉義縣政府農業處9月在耿赫農場舉辦觀摩會。圖／縣府提供
嘉義縣政府農業處9月在耿赫農場舉辦觀摩會。圖／縣府提供

農民 專利

延伸閱讀

聯發科、昇佳 押長天期

OPPO新機搶市 聯發科、新鉅科來電

蔡明介：晶圓代工缺貨難解

聯發科躋身IC設計領先群 蔡明介盼保持穩健成長

相關新聞

影／嘉市推「幸福嘉義米」 博士粉絲籲黃敏惠行銷國際

2020嘉義市花海節今天起，一連兩周的周末假日，在玉山路底的港坪花卉專區登場，市長黃敏惠今天開幕活動，也發表台農82號為...

台南水仙宮隔了30年建醮 最熱鬧的街區封路普度

3百多年歷史的的台南市中西區水仙宮，相隔30年後，舉行建醮大典，今天普度；台南廟宇有交陪境的特色，周邊的廟宇都會共襄盛舉...

三代連心打造智能肥水栽培 智慧農業奪聯發科百萬首獎

第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽，日前公布成績頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保...

台南市勞工領袖大學187人結訓 41人4個月拚完初、進階

台南市勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」，提升在職勞工職能，今天舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基表示，今年有187...

重回村廟論壇今登場 倡議成立台灣山海圳國家綠道學校

第12屆重回村廟論壇今天在台江文化中心舉辦，會中倡議公部門能夠支持成立台灣山海圳國家綠道學校網絡，促進山上和台江師生互相...

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

雲林縣北港朝天宮今天中午來了一團創廟三百多年來最特別的進香團，由近50隻超可愛的哈士奇狗狗，組成的「哈士奇進香團」一抵達...

雲嘉南濱海區觀光圈 體驗旅遊嘉年華暖身起跑

冬天旅遊淡季，國旅加溫，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），推動成立雲嘉南濱海觀光圈，上午在嘉義縣布袋...

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

台南市柳營區農會今年邁入百年農會，自籌一億元興建新辦公大樓，其中一到3樓是行政辦公室，4到7樓共規畫52間的套房出租，今...

耶誕跨年系列活動接力 台南市府邀荷、英歌手獻唱

今年台南市政府耶誕跨年活動再度邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界...

影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

2020嘉義市花海節今起連兩周的周末假日，在玉山路底港坪花卉專業區登場，今年僅有10公頃花海景觀，主辦單位另規劃美食、農...

聖心教養院30周年慶冠蓋雲集 議員林緗亭擊鼓祝賀吸睛

「聖心傳愛、喜迎30！」天主教嘉義教區已故瑞士神父蒲敏道生前創辦的聖心教養院，上午在縣府創新學院舉行30周年慶成果發表會...

侯永都基金會9年發放冬令救濟金 侯博明：會繼續做下去

侯永都基金會今天在北門區二重港侯氏宗祠，舉辦冬令慰問金發放活動，共有北門、將軍、學甲三區的低收入戶與殘障人士2429人受...

熱門新聞

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

電視看太多？雲林首屆校園議員進入議會質詢有模有樣

新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。