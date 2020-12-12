台南市勞工領袖大學187人結訓 41人4個月拚完初、進階

台南市勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」，提升在職勞工職能，今天舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基表示，今年有187名學員結訓、其中有41名學員花了4個月的時間，一氣呵成完成初、進階139小時課程，而4位學員陳品儒、楊秉逸、張勝彥、陳明慎全勤參與，學習精神相當難得。

學員陳家仁不辭辛勞從柳營至成大上課，吳何素慧、戴麗華、吳宗藩、吳福鐘、陳毓珮等5名65歲以上高齡學員參加，充分展現「活到老、學到老」的終身學習精神，學員吳福鐘除了是台南市油漆工程業職業工會監事會召集人，更是勞工局房屋修繕的志工，吳福鐘說感謝勞工局提供「勞工領袖大學」上課學習的機會，除了學習到許多勞工政策新知，同時也開拓自己的視野，讓自己的生活更充實、精彩及更有價值。

台南市勞工局「職場ㄟ大小事」專題演講，今天邀請台南市無障礙協會理事長林昭坤以「人生不完美，但依然好得很」為題，林昭坤是下班途中遭遇到車禍，導致後天脊損的障礙者，受傷至今21年，經歷幾番低潮、對自己的否定後，決定正視自己生活，也希望透過自己的生命經驗，給予更多人自我反思。