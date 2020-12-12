快訊

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

新聞台員工：館長罵髒話沒事 中天轉戰網路空間更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市勞工領袖大學187人結訓 41人4個月拚完初、進階

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供
台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供

台南市勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」，提升在職勞工職能，今天舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基表示，今年有187名學員結訓、其中有41名學員花了4個月的時間，一氣呵成完成初、進階139小時課程，而4位學員陳品儒、楊秉逸、張勝彥、陳明慎全勤參與，學習精神相當難得。

學員陳家仁不辭辛勞從柳營至成大上課，吳何素慧、戴麗華、吳宗藩、吳福鐘、陳毓珮等5名65歲以上高齡學員參加，充分展現「活到老、學到老」的終身學習精神，學員吳福鐘除了是台南市油漆工程業職業工會監事會召集人，更是勞工局房屋修繕的志工，吳福鐘說感謝勞工局提供「勞工領袖大學」上課學習的機會，除了學習到許多勞工政策新知，同時也開拓自己的視野，讓自己的生活更充實、精彩及更有價值。

台南市勞工局「職場ㄟ大小事」專題演講，今天邀請台南市無障礙協會理事長林昭坤以「人生不完美，但依然好得很」為題，林昭坤是下班途中遭遇到車禍，導致後天脊損的障礙者，受傷至今21年，經歷幾番低潮、對自己的否定後，決定正視自己生活，也希望透過自己的生命經驗，給予更多人自我反思。

林昭坤鼓勵傷友「忘記身體不便，才能超越極限」並接觸社會各種活動，不只參與輪椅競技的比賽，同時也讓自己「走出去」，包括重新取得第二張駕照、成為桌球國手、挑戰飛行傘等各種運動，也積極參與社會倡議及相關社團。

台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供
台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供
台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供
台南市「勞工領袖大學」今天成功大學結訓。圖／勞工局提供
台南市勞工局邀請南市無障礙協會林昭坤分享生命故事。圖／勞工局提供
台南市勞工局邀請南市無障礙協會林昭坤分享生命故事。圖／勞工局提供

勞工局 駕照 車禍

延伸閱讀

溪州媽大學堂今開學 數位城鄉落差八成學員來自外地

屏東縣府首辦勞動大學 第一屆即吸引8百多人參加

反送中影響到香港讀書意願低 大學提早來台搶學生

大陸「向錢蔥」、「薑你軍」捲土重來！漲價直追豬肉？

相關新聞

影／嘉市推「幸福嘉義米」 博士粉絲籲黃敏惠行銷國際

2020嘉義市花海節今天起，一連兩周的周末假日，在玉山路底的港坪花卉專區登場，市長黃敏惠今天開幕活動，也發表台農82號為...

台南水仙宮隔了30年建醮 最熱鬧的街區封路普度

3百多年歷史的的台南市中西區水仙宮，相隔30年後，舉行建醮大典，今天普度；台南廟宇有交陪境的特色，周邊的廟宇都會共襄盛舉...

三代連心打造智能肥水栽培 智慧農業奪聯發科百萬首獎

第三屆MediaTek Taiwan聯發科技「智在家鄉」競賽，日前公布成績頒獎，董事長蔡明介頒發百萬首獎給來自嘉義縣太保...

台南市勞工領袖大學187人結訓 41人4個月拚完初、進階

台南市勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」，提升在職勞工職能，今天舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基表示，今年有187...

重回村廟論壇今登場 倡議成立台灣山海圳國家綠道學校

第12屆重回村廟論壇今天在台江文化中心舉辦，會中倡議公部門能夠支持成立台灣山海圳國家綠道學校網絡，促進山上和台江師生互相...

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

雲林縣北港朝天宮今天中午來了一團創廟三百多年來最特別的進香團，由近50隻超可愛的哈士奇狗狗，組成的「哈士奇進香團」一抵達...

雲嘉南濱海區觀光圈 體驗旅遊嘉年華暖身起跑

冬天旅遊淡季，國旅加溫，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），推動成立雲嘉南濱海觀光圈，上午在嘉義縣布袋...

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

台南市柳營區農會今年邁入百年農會，自籌一億元興建新辦公大樓，其中一到3樓是行政辦公室，4到7樓共規畫52間的套房出租，今...

耶誕跨年系列活動接力 台南市府邀荷、英歌手獻唱

今年台南市政府耶誕跨年活動再度邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界...

影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

2020嘉義市花海節今起連兩周的周末假日，在玉山路底港坪花卉專業區登場，今年僅有10公頃花海景觀，主辦單位另規劃美食、農...

聖心教養院30周年慶冠蓋雲集 議員林緗亭擊鼓祝賀吸睛

「聖心傳愛、喜迎30！」天主教嘉義教區已故瑞士神父蒲敏道生前創辦的聖心教養院，上午在縣府創新學院舉行30周年慶成果發表會...

侯永都基金會9年發放冬令救濟金 侯博明：會繼續做下去

侯永都基金會今天在北門區二重港侯氏宗祠，舉辦冬令慰問金發放活動，共有北門、將軍、學甲三區的低收入戶與殘障人士2429人受...

熱門新聞

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

電視看太多？雲林首屆校園議員進入議會質詢有模有樣

新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。