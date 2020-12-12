民眾黨插旗嘉義市 藍綠無黨籍給予祝福

第一屆民眾黨黨代表選舉今天登場，民眾黨立委蔡壁如到嘉義市參加國際咖啡文化節活動，呼籲黨員踴躍投票外，也與地方人士交流，積極布局2022年選戰，嘉義市各政黨給予祝福。

蔡壁如接受媒體訪問時提到，民眾黨成立才滿1年，今天黨代表選完後組織更為穩固，期許黨代表們開始深入地方服務，慢慢扎根，尋找2022年選舉適合人選。

民眾黨近半年在中南部補選都敗選，近個月紛紛在各縣市成立服務處，準備布局2022年，蔡壁如認領雲嘉南等縣市。

蔡壁如坦言，雲嘉南的選民結構穩定，民眾黨要在地方插旗不容易，所以她開始利用假日時間走訪地方，參與公開活動場合，與地方接觸。

對於是否會與其他政黨合作，蔡壁如表示，還在思考，現階段目標是雲嘉南每個縣市都有黨團成立，27日民眾黨嘉義總服務處成立，將與地方討論提名機制，希望明年1月開始布局選舉。她認為在地政治，由在地人舉薦好的人才，如果有很多人有意參選的話，再以民調推派出黨籍參選人。

民眾黨有意在嘉義市插旗，動作頻頻試水溫，藍綠和無黨籍都給予祝福，

國民黨嘉義市議員鄭光宏表示，政黨多元，不同的聲音一同關心市政；民進黨嘉義市黨部主委、嘉義市議員黃露慧則說，基層選舉重視人與人交流，如果空降部隊難吸選票，選民不買帳。

無黨籍嘉義市議會議長莊豐安指出，地方選舉主要是平常為民眾服務，注重長期耕耘，與民眾經常互動，民眾黨若推出人選參選是有機會。