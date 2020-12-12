朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

雲林縣北港朝天宮今天中午來了一團創廟三百多年來最特別的進香團，由近50隻超可愛的哈士奇狗狗，組成的「哈士奇進香團」一抵達朝天宮，馬上吸引大批遊客爭相拍照，哈士奇家族還一起逛大街買特產，受到店家熱情接待。

「檸檬」「奇奇」「愛水」.....飼主帶著心愛的竉兒一一在朝天宮前拍照留念，隨後，由飼主帶著牠們在廟口向媽祖躹躬，祈求媽祖保佑全國哈士奇都能平安健康，狗狗團拜，前所有見，相當有趣，旁邊的遊客手機拍不停，成了今天最吸睛的嬌客。

由「二哈狗聚」臉書版主翁雅琪在網路號召的這項「哈士奇進香團」，約有40多位飼主參加，今天中午來自全國各地的哈士奇家族陸續抵達北港朝天宮，聚集廟口團拜，受到朝天宮常務董事蔡銘塘與鎮民代表蔡明君熱烈歡迎，還致贈可掛式名牌福袋給每位可愛的「進香客」保平安。

翁雅琪說，大家都是哈士奇家族，像一個大家庭，彼此平常只在網路分享哈士奇生活點滴和趣事，偶而也會相邀出遊，但這次是有史以來第一次聚集到北港進香，相當特別，也很有趣，狗狗有禡祖保佑，一定會更健康快樂。

來自台中的楊先生說，他領養「阿奇」才一年，但感情深厚，這次專程一起來北港拜拜，就只希望「阿奇」能吃好睡好健健康康就好。

在地的哈士奇飼主蔡耀德也盡地主之誼，帶著養了五年的「琦琦」當起導覽，帶著大伙逛大街，4、50隻不同顏色和造型的哈士奇，花枝招展大搖大擺走在廟前大街超吸睛「可愛到不行！」，連賣大餅的店家也熱情招呼這群狗狗客人進店參觀。

蔡耀德說，每位養哈士奇的飼主都很疼愛自己的竉兒，能聚集一起向媽祖祈求平安，相當有意義，他將帶領大家暢遊北港老街景點，品嘗有名的北港小吃。