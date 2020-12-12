雲嘉南濱海區觀光圈 體驗旅遊嘉年華暖身起跑

冬天旅遊淡季，國旅加溫，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），推動成立雲嘉南濱海觀光圈，上午在嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂園區，舉辦觀光圈體驗旅遊嘉年華，雲嘉南濱區知名農漁產業者、農場及青農擺攤，吸引大批遊客，多家旅行社帶團觀光消費，熱鬧滾滾。

觀光局副局長周廷彰、立委蔡易餘、雲嘉南管理處長徐振能、縣府文化觀光局副局長李茂鍾、水保局南投分局、台江國家公園代表、布袋鎮長陳鳳梅、雲嘉南濱海產業文化觀光協會理事長蔡茂昌、全國旅行公會理事長蕭博仁及雄獅旅行社副總方志雄等，共同舉行啟動儀式。

活動以產業體驗旅遊業者為主推廣，提供民眾體驗雲嘉南區特色產業體驗，辦理攤位票選，適逢烏魚季，神農獎得主林篤毅擺攤展售烏魚子，還有游志豪巨無霸肉圓，百大青農溫偉毅的白玉苦瓜加工品等特色食品，吸引遊客選購，

周廷彰說，雲嘉南濱海區台61線快速路全線通車，經典小鎮有雲林口湖鄉、布袋鎮及台南市北門區入選，加上觀光圈是部長林佳龍上任觀光發展重要政策，觀光局指定7個風管處做推動示範點，嘉南區有阿里山、雲嘉南濱海及西拉雅等3個示範點，結合食宿遊購行業者形成區域觀光圈，再透過彼此串聯互動，拓展傳統旅遊深度廣度。