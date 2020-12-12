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影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店
台南市柳營區農會今年邁入百年農會，自籌一億元興建新辦公大樓，其中一到3樓是行政辦公室，4到7樓共規畫52間的套房出租，今天也第一次曝光，總幹事陳右欣說，百年農會要求新求變，除了暨有農會業務外，面對工商業發展，除挹注營收外，也服務「南漂工作」的工商族群，及來讀書的學子。
陳右欣說，7年前著手興建新辦公大樓，就全國到處去參訪，想一些新的點子，除了辦公也能夠創造多元的營收，近年來柳營科工區、柳營奇美醫院及鄰近新營的軍公教人員、還有敏惠醫護專校學生等，都有住宿的需求，但溪北地區卻少有大型的飯店，認為有市場性。
柳營區農會大樓1至3樓是信用部及行政辦公室，還有會議室，4至7樓是住宿，採飯店式卡片管理，住宿的人從地下室電梯到各樓層，都必須有卡片刷卡，都是套房，分成單人房、雙人房及夫妻小家庭的一間一廳附衛浴等，加上陽台空間至少都有9至10坪，樓下就有便利商店，還有自助洗衣洗脫烘一次完成，每間費用從6000元、8000元至1萬5000元，價格不貴且安靜舒適和安全。
陳右欣表示，因舊辦公大樓已有近60年歷史，歷經921大地震等，0206南台大震3樓更崩塌鋼骨外露嚴重，結構枝師評估後認為無法進行補強，員工都在危樓上班，未來將拆除變成停車場及綠地空間。
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