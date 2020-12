耶誕跨年系列活動接力 台南市府邀荷、英歌手獻唱

今年台南市政府耶誕跨年活動再度邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens,以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess到台南表演,今天由台南市長黃偉哲陪同,首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」搶先試唱。

首度舉辦的「水水安平-2020國際河岸藝術節」以台南應用科大學生的展演節目與體驗互動為主,黃偉哲表示,感謝師生在藝術上的努力與成果,讓台南藝術發展有非常耀眼成績。

Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者,她今天在現場即演唱該曲目,而除了古典與流行跨界之外,她也能演唱中文歌曲。

Martin Hurkens去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」,受到廣大市民喜愛,今年再度來到台南,在藝術節活動中演唱「To make you feel my love」,美妙嗓音飄揚在安平運河旁。