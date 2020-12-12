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耶誕跨年系列活動接力 台南市府邀荷、英歌手獻唱

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者。圖／台南市新聞處提供
Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者。圖／台南市新聞處提供

今年台南市政府耶誕跨年活動再度邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess到台南表演，今天由台南市長黃偉哲陪同，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」搶先試唱。

首度舉辦的「水水安平-2020國際河岸藝術節」以台南應用科大學生的展演節目與體驗互動為主，黃偉哲表示，感謝師生在藝術上的努力與成果，讓台南藝術發展有非常耀眼成績。

Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者，她今天在現場即演唱該曲目，而除了古典與流行跨界之外，她也能演唱中文歌曲。

Martin Hurkens去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」，受到廣大市民喜愛，今年再度來到台南，在藝術節活動中演唱「To make you feel my love」，美妙嗓音飄揚在安平運河旁。

市府表示，兩位國際歌手今傍晚將在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會演出；18日與國家交響樂團、王若琳共同演出「爵士樂無限」。

Martin Hurkens去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」，受到廣大市民喜愛。圖／台南市新聞處提供
Martin Hurkens去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」，受到廣大市民喜愛。圖／台南市新聞處提供

藝術節 黃偉哲 英國

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