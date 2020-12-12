影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

2020嘉義市花海節今起連兩周的周末假日，在玉山路底港坪花卉專業區登場，今年僅有10公頃花海景觀，主辦單位另規劃美食、農特產攤位，市長黃敏惠發表嘉義市品牌米「幸福嘉義米」，並坦言受疫情、氣候旱情影響花海面積減小，呼籲民眾體驗氣候變遷，全民更要積極做環保。

嘉義市府約20多年前開始，輔導玉山路底農民在農田稻作休耕後，種植大波斯菊、百日草、向日葵、油菜花等花卉辦花海節，搭配港坪花卉專區，成為年底重要活動，5年前曾停辦3年，去年重辦獲好評，但今年花田面積只剩10公頃，許多賞花民眾都問「花怎麼變少了？」

「花海少，更要積極做環保！」黃敏惠說，今年花海節玉山路底花真的少，走進內部農地許多花開的狀況也不好，但這就是環境教育，民眾必須認知，環境氣候變遷有多大，同時也可感受到農民靠天吃飯的辛苦，感謝社區夥伴支持花海節裝置藝術，透過農家樂活動，補花的不足。

「主辦單位不夠用心！」市議員蔡文旭指出，花海節活動主場地周邊，完全沒有依花海節主題布置，也看不到今年花海節重點，現場只著重發表「嘉義米」，但這與花海主題不同，應另安排時間發表。

市府建設處長陳光興表示，今年疫情加上旱災影響，部分農民二期稻作收成晚，未參與花海節活動、花海面積較小，部分稻田中設有動物裝置藝術，目前種植的向日葵、百日草、波斯菊等花卉開花約5成，後續2周應該最美。