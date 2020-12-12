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聖心教養院30周年慶冠蓋雲集 議員林緗亭擊鼓祝賀吸睛
「聖心傳愛、喜迎30！」天主教嘉義教區已故瑞士神父蒲敏道生前創辦的聖心教養院，上午在縣府創新學院舉行30周年慶成果發表會，來賓冠蓋雲集，嘉義縣議員林緗亭與「巾幗震天擊樂團」，以氣勢磅礡戰鼓開場表演，場面盛大溫馨。
來賓有前監察院長張博雅與夫婿紀展南醫師、立委吳玉琴、名導演吳念真，會中播放蒲敏道生前與院生互動身影，教區署理（代理主教）吳終源神父、吳念真等來賓唱生日快樂歌，祝賀聖心30歲生日快樂。
聖心身心障礙院生精彩表演節目，展現努力成果，修女陪同打擊樂團演出院歌「愛的花園」，搭配敲擊樂器，獲觀眾熱烈掌聲。早療中心學童與成人日托組學員，演出森林大冒險音樂劇。吳終源神
父與院長吳敏華分別頒發顧問聘書及感謝狀，給支持聖心恩人們，表彰他們奉獻。
恩人包含13年來協助聖心推動新春紅包袋義賣，歷屆嘉縣市幼稚教育學會理事長；13年前嘉縣幾位園長發想結合高毅影像公司，以當年生肖圖案設計紅包袋，透過幼教學會及天主教幼稚發展中心，義賣紅包袋，募集新春加菜金。
吳終源說，蒲敏道秉持耶穌愛人精神，創立縣內第一家身障機構，從早期服務20幾名全日型住宿身心障礙者，至今服務44名全日型住宿、19名日間服務及早療服務對象，照顧弱勢身心障礙家庭，早療中心是縣內唯一發展遲緩兒童照顧機構，近年致力推動中高齡身心障礙者老化照護服務。
吳敏華感謝各界祝福，有大家愛心相伴，帶給聖心滿滿希望，聖心發起改善消防設備勸募計畫，獲衛福部核准，將增設消防自動撒水設備，懇請各界支持，提供服務對象及工作人員安全居住環境。
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