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侯永都基金會9年發放冬令救濟金 侯博明：會繼續做下去
侯永都基金會今天在北門區二重港侯氏宗祠，舉辦冬令慰問金發放活動，共有北門、將軍、學甲三區的低收入戶與殘障人士2429人受惠，發放金額536萬元。台南紡織總裁侯博明回到故鄉親自發放慰問金，提醒鄉親天氣冷了，要注意保暖，顧好自己的健康。
發放地點在北門區二重港的侯氏宗祠，侯博明在市議員陳昆和與前市議員侯澄財陪同下，到場向鄉親噓寒問暖，侯博明親自發紅包，也關心鄉親的健康，提醒大家天氣變冷了，要加強保暖，注意健康，平常也要多運動，維持好身體，他也強調對地方的關懷與幫助，會持續下去，與鄉親一起走向美好的未來。
台南訪織創辦人侯雨利和侯永都父子均出生在二重港，對故里照顧有加，侯永都基金會成立於民國78年，由侯博明、侯博裕、侯博義三兄弟捐贈統一企業及環球水泥的股票而創立，以紀念父親侯永都遺愛人間。
基金會從民國100開始，每年12月上旬會在二重港發放冬令慰問金，對象則是北門、將軍、學甲三區政府造冊補助在案的低收入戶與殘障人士，今年除了冬令慰問金外，還有66人次急難救助、春秋二季平安米發放、端午重陽敬老金、協辦鯤鯓王慈善救濟款500萬元、文山國小兒童福利經費30萬元等，在故鄉捐助的慈善費用高達1160萬元。
9年來基金會冬令金發放金額為3772萬元，受益人數1萬6198人次；急難救助歷年累計金額1070萬元，受益人數1146人次。多年來基金會在二重港故鄉冬令金發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍，增加發放人數和金額。
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