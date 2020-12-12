聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／400寵物美容高手較勁 明還有犬展表演
2020年台灣畜犬協會本部展，暨美容師資格檢定、精英賽，今起2天在嘉義市港坪運動公園體育館登場，約400名美容師今天上午參加檢定，國內寵物美容高手也到場爭奪今年本部展美容冠軍，明天還有國際犬展及黎明狗學校表演、飛盤表演。
來自全國各地約400名寵物美容學員，今天上午帶著寵物犬，聚集嘉義市港坪運動公園體育館內，裁判宣佈檢定開始後，學員立即細心為寵物犬整理修剪。
台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，協會每年舉辦12場國際畜犬展覽，3場美容師資格檢定，因為比賽成績獲得全世界99個國家承認，每年都吸引全國、甚至世界各地菁英與會，今年受限疫情因此只有國人參加。
薛瑞銘指出，他是嘉義人，之前已經連續三年在嘉義辦犬展，今年上任理事長後，決定在嘉義市辦寵物美容檢定，不僅有學生到嘉義市檢定、競技，師長、親友都會到場，進而帶動嘉義市觀光。
他說，犬展講究優良健康完美的體態，跟寵物美容推動是相關的，台灣畜犬協會比賽方式，是針對不同犬種做多元判斷的賽制，只有在完善環境成長的犬隻，健康、精神、毛量才會達到完美境界，比賽成績也就表現出了人對動物的照顧是否合理、完善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言