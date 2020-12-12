影／400寵物美容高手較勁 明還有犬展表演

2020年台灣畜犬協會本部展，暨美容師資格檢定、精英賽，今起2天在嘉義市港坪運動公園體育館登場，約400名美容師今天上午參加檢定，國內寵物美容高手也到場爭奪今年本部展美容冠軍，明天還有國際犬展及黎明狗學校表演、飛盤表演。

來自全國各地約400名寵物美容學員，今天上午帶著寵物犬，聚集嘉義市港坪運動公園體育館內，裁判宣佈檢定開始後，學員立即細心為寵物犬整理修剪。

台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，協會每年舉辦12場國際畜犬展覽，3場美容師資格檢定，因為比賽成績獲得全世界99個國家承認，每年都吸引全國、甚至世界各地菁英與會，今年受限疫情因此只有國人參加。

薛瑞銘指出，他是嘉義人，之前已經連續三年在嘉義辦犬展，今年上任理事長後，決定在嘉義市辦寵物美容檢定，不僅有學生到嘉義市檢定、競技，師長、親友都會到場，進而帶動嘉義市觀光。