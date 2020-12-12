前11月空品南市改善率六都第一 境外空汙來了嚴陣以待

環保署空氣品質預告12日、14日分別有兩波境外空氣汙染。南市環保局昨天下午4點啟動應變措施，通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空汙防制設備效率，65處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施。

目前台南、雲林、嘉義空氣品質亮黃燈，為普通等級；屏東、高雄普遍亮橘燈，對敏感族群不健康。

市長黃偉哲表示，深夜至隔天上午，因大氣條件最容易使汙染物聚集在地表，是一天當中空氣品質較差時段，請盡量避免從事戶外劇烈運動，外出最好配戴口罩。

環保局長謝世傑說，環保署資估計下周三 (16日)之後，北風逐漸增強，帶動汙染物擴散，空氣才會逐漸好轉。這段期間，若達空氣品質惡化應變啟動等級，也將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。

南市環保局表示，在工廠查核頻率及數量上，今年10至11月設備元件抽測為去年同期8倍、109年1至11月較去年增加2.4倍。排放管道秋冬檢測為夏季的1.6倍。秋冬季節每月洗街6200公里較夏季4500公里提升37.8%洗街量能。

另今年投入在秋冬人力查核與運用科學儀器檢測的量能是平時管制的2倍。統計今年前11個月共削減粒狀物 (TSP) 2萬743公斤、氮氧化物(NOx) 618公斤、硫氧化物 (SOx) 1032公斤、揮發性有機物 (VOCs)270公斤。環保署監測資料顯示，1至11月台南市空品不良 (AQI>100)比例16%，較108年減少8.7%，改善率六都第一。