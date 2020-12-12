新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

嘉義市立棒球場旁「步行散策 樂活水岸」工程，去年獲前瞻建設補助1.6億元，改善維新路及中山路人行環境、及棒球場前廣場閒置設施，日前完工、今天下午啟用，新設施不僅增建噴泉，作為夏日玩水空間，還有150坪人工草皮滑草場、大型磨石子溜滑梯，將是親子假日最佳休閒場所。

嘉義市「步行散策 樂活水岸」工程經1年施工，昨天拆除周邊圍籬，今天下午啟用；在球場外「七虎耀諸羅」旁新建一組乾式噴泉，預計夏季開放後，將成為歡樂戲水設施。

另本次也將原閒置廣場改造，成為地景滑草場與星光大滑梯，滑草、滑梯設施高度都超過4米、寬度超過12米，並融入棒球九宮格概念，無論坐滑草板滑草，或直接滑梯，對大人小孩都具吸引力，這也是嘉義市第一座人工草皮滑草場。

嘉義市府說明，「步行散策」工程不僅是城市景觀美學，也建構海綿城市、抗淹水設計，棒球場前廣場與停車場周邊區域下方，增設地下滯洪池，廣設截、排水溝，提升棒球場周邊區域集排水效率，強降雨時，可蒐集每10分鐘15毫米雨量，約800噸的地表逕流水，將大大舒緩啟明路及維新路側溝排水壓力。