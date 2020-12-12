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新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
星光大滑梯高度超過4米、寬度超過12米，下方融入棒球九宮格概念。記者卜敏正／攝影
星光大滑梯高度超過4米、寬度超過12米，下方融入棒球九宮格概念。記者卜敏正／攝影

嘉義市立棒球場旁「步行散策 樂活水岸」工程，去年獲前瞻建設補助1.6億元，改善維新路及中山路人行環境、及棒球場前廣場閒置設施，日前完工、今天下午啟用，新設施不僅增建噴泉，作為夏日玩水空間，還有150坪人工草皮滑草場、大型磨石子溜滑梯，將是親子假日最佳休閒場所。

嘉義市「步行散策 樂活水岸」工程經1年施工，昨天拆除周邊圍籬，今天下午啟用；在球場外「七虎耀諸羅」旁新建一組乾式噴泉，預計夏季開放後，將成為歡樂戲水設施。

另本次也將原閒置廣場改造，成為地景滑草場與星光大滑梯，滑草、滑梯設施高度都超過4米、寬度超過12米，並融入棒球九宮格概念，無論坐滑草板滑草，或直接滑梯，對大人小孩都具吸引力，這也是嘉義市第一座人工草皮滑草場。

嘉義市府說明，「步行散策」工程不僅是城市景觀美學，也建構海綿城市、抗淹水設計，棒球場前廣場與停車場周邊區域下方，增設地下滯洪池，廣設截、排水溝，提升棒球場周邊區域集排水效率，強降雨時，可蒐集每10分鐘15毫米雨量，約800噸的地表逕流水，將大大舒緩啟明路及維新路側溝排水壓力。

另本案也針對中山路與維新路，人行道更新拓寬，打開公明路駁坎成為25米寬人行廣場，融合無障礙坡道，民眾駕車到棒球場停車，到公明路不須再繞路，且更友善行人，讓嘉義市成為適合漫遊與悠遊的美麗城市。

「步行散策 樂活水岸」位於市立棒球場外廣場、大型棒球裝置藝術旁。記者卜敏正／攝影
「步行散策 樂活水岸」位於市立棒球場外廣場、大型棒球裝置藝術旁。記者卜敏正／攝影
150坪人工草皮滑草場，下方融入棒球九宮格概念。記者卜敏正／攝影
150坪人工草皮滑草場，下方融入棒球九宮格概念。記者卜敏正／攝影
「步行散策」工程也建構海綿城市、抗淹水設計，增設地下滯洪池，廣設截、排水溝，提升棒球場周邊區域集排水效率。記者卜敏正／攝影
「步行散策」工程也建構海綿城市、抗淹水設計，增設地下滯洪池，廣設截、排水溝，提升棒球場周邊區域集排水效率。記者卜敏正／攝影
「步行散策 樂活水岸」休息區設計充滿童趣。記者卜敏正／攝影
「步行散策 樂活水岸」休息區設計充滿童趣。記者卜敏正／攝影
人工草皮滑草場旁的彩色階梯。記者卜敏正／攝影
人工草皮滑草場旁的彩色階梯。記者卜敏正／攝影

嘉義 人行道 親子

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