嘉義區漁會海鮮三兄弟丸子 搭書法家牛年紅包熱賣

歲末冬寒，嘉義區漁會看好民眾對火鍋食材需求，推出「海鮮三兄弟丸子」水產品，限時優惠特賣，有虱目魚肚、金目鱸魚及吳郭魚片，還加送虱目魚丸，優惠期限內，還可獲贈「書法家」漁會推廣部主任吳純裕的熱門牛年創意紅包袋。

吳純裕不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從沒學過正統書法，自學練就一手好字，過年書寫紅包袋成為地方熱門禮品，迎接牛年，他在紅包袋上，自創萌樣牛等圖案加上吉祥喜氣語句，除在臉書開放義賣捐助弱勢貧困，也搭配漁會特賣大放送。

吳純裕說，漁會為地方產業用心良苦，員工齊心戮力，10天已賣出552組，身為員工配合漁會政策，在優惠期限只要說是「慕燕」的朋友，每買一組再加贈一個他手寫的「牛年創意紅包袋」。

他寫創意紅包袋是從龍年開始，至今屆滿10年，曾1年寫8百多個，每個都是唯一，除送好友也義賣，所得捐弱勢團體，為社會盡心力，義賣不限金額，採隨意捐，最高1個紅包袋義賣千元，喜歡他的創作，可附上回郵信封和想捐金額，以3個紅包袋為準，也可以多幾個。