蔡英文命名小鹿的鄒族梅花鹿園 可望輔導合法讓遊客親近

總統蔡英文為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」；由於鹿園至今未依「動物展演管理辦法」許可設置，引發議論。

經縣府家畜疾病防治所與提供土地的阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）、逐鹿社區研商後，縣府昨天公告符合經營動物展演業，得申請動物展演許可證，為鹿園不合法解套。

家畜所長林珮如說，依據動物保護法，公告指定動物展演申請資格如下:依法設立登記民間團體，如經政府部門委託，辦理具動物保護相關動物展演得具申請資格，得依動物展演管理辦法提出申請。

林珮如說，接受阿管處委託的逐鹿社區符合申請資格，提申請後，農委會將派專家勘查，符合條件通過審查，比照嘉義縣「三豬小豬」可愛動物園核發許可證。

逐鹿社區理事長莊莫俄說，經營鹿園不懂法令，感謝阿管處與縣府協助輔導，弄清楚法規後，梅花鹿園未取得許可證前，暫停遊客親近餵食，遊客只能與鹿對看，不能接觸，合法後重新開放遊客親近，社區雇2名專職管理員到嘉大、屏科大接受獸醫相關培訓，未來希望復育梅花鹿回歸自然。

安置鄒族八八莫拉克風災災民的逐鹿社區，3年前向阿管處提梅花鹿復育計畫，阿管處提供土地，購入1公5母共6隻梅花鹿設鹿園，有如「台版奈良梅花鹿園」，成為熱門景點，遊客餵鹿療癒，目前生育6隻小鹿，共12隻，由管理員細心照料。