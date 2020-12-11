民眾質疑擴檢預告是作秀 黃偉哲：這對警察很不公平

台南市警六局晚間9時25分執行專案路檢，加強取締酒駕勤務，市長黃偉哲行程之餘到場向辛勤員警致意。面對有民眾質疑警方提前預告擴大臨檢是作秀，黃偉哲為員警抱屈，他說，臨檢不是為了裁罰，而是為了希望減少酒駕行為的發生，且台灣頭到台灣尾各縣市擴大執行臨檢勤務前，都會預先通告，這也是警方的SOP，「這樣的講法對警察同仁是很不公平」。

黃偉哲表示，酒後駕車是全民深惡痛絕的，因此加強警察對於酒測攔檢，除了是維護治安，更是搶救人命。 他說，警察人員勤務特殊，作息常需日夜顛倒，非常辛勞，除代表市民表達感謝之意，同時提醒警察同仁，天氣寒冷應注意身體保健，值勤務必注意安全。

台南市警局表示，警局每月規畫8至9次專案勤務，針對易酒駕路段、時段執法外，平時巡邏發現有酒駕徵候也會加強盤查。據最新統計，今年以來已已取締6339件，其中移送法辦4705件，較去年同期增加208件，即使在強力執法下，仍有駕駛心存僥倖。

因此，警察局於本月2日至5日辦理擴大取締酒駕勤務，4天取締86件，移送法辦63人，以維護用路人安全。