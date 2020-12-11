爆發狗吃狗養狗場移轉飼主 家畜所植晶片打疫苗2人受傷

嘉義縣新港鄉某養狗場飼養近百隻狗，因管理不善，上月爆發狗吃狗事件，蔡姓飼主遭家畜疾病防治所依動保法送辦；蔡姓飼主將狗場移轉陳姓飼主，嘉義縣家畜疾病防治所上午調派20多名動保人員，穿防護衣拿捕犬裝備，植晶片打疫苗，1名動保人員被狗咬傷，蔡姓飼主人也遭割傷，順利完成任務。

家畜所長林珮如說，費時一上午大陣仗，總算動員完成新港這間狗場犬隻晶片與疫苗注射工作，有同仁不慎被混種獒犬咬傷，仍努力完成任務，送醫治療後，仍回辦公室繼續辦公；原狗場主人也遭割傷，鮮血直流。

家畜所長林珮如感謝嘉義縣動保協會理事長、新港鄉長林茂盛到場關心，感謝嘉縣動物保護協會、諸羅護生協會、政風室田主任等協助，才完成任務，狗場雖轉移新飼主，家畜所仍會依動保法持續監督，確保毛小孩獲妥善養護照料。

這間狗場106年成立，採籠子及放養方式飼養，上月遭民眾檢舉飼養不當，經派人稽查，狗場承諾2個月內改善，卻又發生犬隻死亡，並遭其他犬隻啃咬事件，家畜所以違反動物保護法函送蔡姓飼主法辦。