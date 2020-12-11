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電視看太多？雲林首屆校園議員進入議會質詢有模有樣
「議長，我覺得應增加體育課時數！」響應世界人權日，落實「兒童權利公約」，雲林縣議會和雲林婦幼關懷協會今天首度合辦「1日議員體驗課程」，分兩梯次邀請各國中112位「校園議員」，走進議場實地體驗民主運作模式，小朋友從審查到質詢精確「問政」，讓在場人士感受到新世代的政治敏感度。
這場由雲林縣議員蔡岳儒發起的「校園議員」問政體驗，所有參加的「小議員」走進議場前均接受「職前訓練」，邀請中正大學法律學系教授廖宗聖授課，讓孩子了解該兒童權利公約的制訂過程，強調我國在103年公布《兒童權利公約施行法》，讓公約成為我國的法律。
小議員對「兒童權利公約」有初步了解後，每個人摩拳擦掌坐上議事殿堂，執行議員的權利和義務，議會4屆元老的議員蔡岳儒也以個人問政經驗傾囊相授，選定議題後，指導質詢的「眉角」，並請列席長官備詢答覆，遇不同意見，小議員也據理力爭，讓旁聽的大人開了眼界，笑說「電視看太多！」。
雲林縣警察局婦幼隊也提出「兒少安全與權益」的工作報告，再由雲林婦幼關懷協會總幹事黃慧玲以「現代女孩不簡單」為主題，用實際案例啟發孩子思維。
「囝仔人有耳無嘴」黃慧玲說，早年重男輕女，小孩子更沒有發言權，甚至被視為父母的財產，父母掌控孩子生命、安危、工作、婚姻⋯，現今社會注重兒童人權，聯合國通過兒童權利公約，保障兒童權利，目前有196個締約國，台灣雖非會員國，但一樣重視立法保障。
今天參與的幾位小小女議員說，走進議堂發言體會了自己的價值，也懂得珍惜自己和權利，了解自己也可為公共事務發聲，首次體驗到「人民最大！」。
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