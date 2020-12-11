反送中影響到香港讀書意願低 大學提早來台搶學生

受疫情影響，許多大學院校及高中職今年初招生期吃了無法進入學校宣傳的虧，最近紛紛提早行動。南二中最近將辦全市高中就學博覽會，吸引60多所大專院校要來設攤，反送中影響沒人要去香港讀書，香港理工大學來二中辦講座搶學生，香港多所大學也透過視訊宣傳，出現新的招生方式。

今年初招生期間，受疫情影響，許多大學院校及高中職苦於無法進入學校宣傳，明年狀況會如何，大家都沒把握，也都提前到校宣傳。南二中下周要辦全市高中就學博覽會，吸引60多所大專院校要來設攤，連從來沒來的政大也參加，另有國外的學校也要設攤，這是過去少見的。

以往每年寒假過後就是大專院校、私立高中職搶學生的招生期，今年初到3、4月因國內新冠肺炎疫情吃緊，多數無法入校宣傳，眼看都年底了，許多學校都提前入校宣傳，早點抓住學生的心。

台南二中下周五要辦全市高中就學博覽會，吸引60多所大學設攤，較去年增加約10所；其中從未來設攤的政大，以及較少來的清大也都要設攤，連日本、新加坡的多所私立大學也要參加，是過去少見的。

受反送中影響，今年應屆畢業生少有人到香港讀大學。為此，香港多所大學最近都提早對台招生，科技大學、城市大學以視訊的方式向南一中或南女中學生招手，理工大學則到南二中辦招生講座。日本早稻田大學、兵庫縣立大學。立命館亞洲太平樣大學也到南女中辦招生活動。