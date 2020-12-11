雲林議會首度人權模擬議會 突遭火警水柱噴灌

雲林縣議會大廳天花板燈泡短路冒煙，消防隊火速趕到救火。記者蔡維斌／攝影 雲林縣議會起火？很多人聽到議會火警，第一句話都說怎麼可能？縣議會大廳今天近午冒煙，被發現後鄰近消防隊馬上趕到，原要架梯救火，但大廳聎高梯子不夠高，即以水柱噴灌，不到3分鐘即撲滅，虛驚一場。

雲林縣議會今天上午響應世界人權日，首度開放供雲林縣弱勢兒童、青少年參訪，並模擴議會開會議程，讓年輕一輩體驗民主運作過程。

不料在開課不久，議會大廳中庭的燈座突然冒出濃煙，今天議會會期已結束，換成參訪的「小議員」，議會工作人員發現大廳天花板突然冒煙，趕緊通報119救火。

消防隊火速趕到，原要架梯用滅火器滅火，但因大廳聎高，救火梯達不到，只好架水線展開救火，水柱一噴不到三分鐘煙滅火熄，虛驚一場。

當時在議場內演練議會開議的學生尚不知議事場外剛剛滅了一場火。主辦這場模擬議會的議員蔡岳儒說，擔任議員十多年來，頭一次看到議會火警，幸好議會都採用防火建材，火勢未漫延開來，加上消防隊迅速救火，才幸免於難，沒想到議場內給孩子民主教育，議場外又有防火體驗，讓孩子感觸良多。